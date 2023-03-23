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Социалисты снова призвали отменить ЕГЭ

Депутат Госдумы Александр Терентьев уверен, что пока есть этот экзамен, дети будут получать не знания, а оттачивать навыки по решению тестов

23 марта 2023, 15:35, ИА Амител

Книги / Фото: jcomp / Freepik
Книги / Фото: jcomp / Freepik

Депутаты Госдумы от "Справедливой России – За правду" снова подняли вопрос о необходимости отмены ЕГЭ. Эту тему они обсудили на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Премьер-министр заверил, что кабмин ещё раз внимательно изучит партийные предложения, сообщает пресс-служба партии.

Мишустин отметил, что фракция "СРЗП" хорошо известна своими депутатскими инициативами, направленными на защиту интересов граждан. Также он обратил внимание и на партийные предложения в сфере развития науки и поддержки молодых учёных.

"Образование – это фундамент, на котором строится общество. И это первостепенная задача государства – дать детям твёрдую крепкую почву. То, как сегодня учат детей, – это пародия на образование. Их научили решать тесты, но не научили думать, воображать, предполагать, даже элементарно – выражать свои мысли. Какие можно найти плюсы в ЕГЭ, чтобы они перевесили этот огромный минус? Дети перестали списывать? Но ведь чтобы подготовить те же шпаргалки, нужно перелопатить всю программу, которая отложится и в голове ученика. Да и добиться контроля, чтобы проверка знаний проходила честно, можно и другими методами", – прокомментировал лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Он добавил, что россияне всегда считались самой образованной, самой читающей нацией. И гордились этим. Дети тоже не должны вырасти роботами, которые умеют выбирать один из трёх ответов. Будущее страны в воспитании думающих и развивающихся личностей.

Александр Терентьев напомнил, что и президент в своём послании говорил о чётких ориентирах, куда должна двигаться реформа образования – отход от Болонской системы.

"Думаю, что судьба бакалавриата будет скоро решена. И ЕГЭ нужно отправить вслед за ним, оставив нашим детям классическую систему, проверенную и надёжную", – подчеркнул социалист.

Комментарии 15

  • ЕГЭ нужно чтобы ВУЗ нормальный выбрать наравне со всеми, а не как раньше - через взятку проректору. Возвращать за базу приема в ВУЗ только одни экзамены в самом ВУЗе нельзя.
    23 марта, Гость   Ответить
  • задолбали. все, кому не лень, предлагают эту отмену. альтернативу придумали?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Они мало того , что сами ЕГЭ не сдавали, даже в глаза его не видели. Там и думать нужно и анализировать и мысль излагать самостоятельно. Решение КИМ предполагает не простое расставление галочек. Можно, конечно , только тестовые задания прорешать, Но это даже порог перейти не поможет
    23 марта, Гость   Ответить
  • Те кто против ЕГЭ путают факт проверки знаний со способом подачи материала. К сожалению путают и учителя. В этом и беда. Необходимо вернутся к советской программе обучения. И нормальный контроль за педагогом. Ну и права учителя восстановить. И тогда любой ЕГЭ сдать можно без проблем. А то у амика даже проверка антибот неправильно считает.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Хватит уже тянуть. Сколько можно так долго все решать. Раз-и отменили ог и ег. Что тут решать? Сами учителя в своих школах спокойно провели выпускные экзамены в спокойной обстановке. Вступительные можно оставит на выбор:ег или внутренние. Можно и те и те.
    23 марта, Гость   Ответить
  • НЕ надо ничего отменять. Отмените унизительны досмотры, дежурящих полицейских и провожающих до туалета педагогов и нагнетание жути. Егэ - дело хорошее. Сдал один раз экзамены и не надо всё лето по всей стране кататься и экзамены в ВУЗАХ сдавать
    23 марта, Гость   Ответить
  • ЕГЭ нужно чтобы ВУЗ нормальный выбрать наравне со всеми, а не как раньше - через взятку проректору.---Согласен полностью.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Нужно при поступлении в Вуз убрать коррупцию, и ЕГЭ тогда не будет нужно.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Александр Терентьев, предлагаю вам сначала пройти этот экзамен, а потом изложить свои мысли на этот счёт. Проблема в образовании есть, только вовсе не в ЕГЭ причина. Нет ценности образования в нашей стране, у нас учёный получает меньше школьника-блогера, зарплата медика и учителя не отличается от зп уборщицы в этих же учреждениях. Так скажите детям, зачем им учиться. Они видят, что ум и образование в государстве не ценятся, поэтому и стремления к знаниям у современных детей нет
    23 марта, Гость   Ответить
  • Сколько будут Терентьев и иже с ним позориться? Ну ведь не разбираются в ЕГЭ! От слова "совсем"!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Им, что заняться нечем?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Тоже полностью согласна! Мне кажется в этом главный плюс ЕГЭ.
    24 марта, Гость   Ответить
  • А они этот экзамен сдавали? ЕГЭ это реально социальный лифт, сдал школьник на отлично, есть шансы идти учиться дальше. Или может обратно к откатам и взяточничеству при поступлении откатываться? В ЕГЭ ведь не только тесты, когда я сдавал, там была 3-я часть, сложные задания и не тесты. И если ты нихрена не знаешь, не сдать тебе. Вот и всё
    24 марта, Гость   Ответить
  • Это популизм, чистой воды. Когда только ввели ЕГЭ и ОГЭ, да это было дурное начинание и его отмена была бы эффективной мерой. Сейчас многие ошибки уже устранены, задания стали иного уровня. Начиная с ВПР каждый год с 4 класса, дети учатся преодолеть эти самые ЕГЭ и ОГЭ. И это шанс на поступление, без взяток и мутных устных экзаменов в каждом вузе. В 1999 за взятку можно было заранее получить вопросы, которые будут задавать именно тебе, но стоило это очень дорого, догадайтесь кто поступал? Отметите только тот ужас, который нагоняют на детей во время этих экзаменов, это же реально выдержать сложно. Возьмитесь за нормальную организацию, чтобы экзамены проходили в спокойной обстановке, в стенах своих школ. И тогда все будет прекрасно!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Спасибо егэ сколько детей смогло поступить в вузы, которые при старой системе никогда б не поступили. В свое время, сдав в институт три экзамена на пятёрки, сочинение на 4,имея аттестат 4,7 балла, я не поступила в институт, потому что кто-то прошёл по знакомству и за деньги. Если бы я сдавала егэ, то я бы поступила обязательно.
    26 марта, Гость   Ответить
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