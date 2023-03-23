Социалисты снова призвали отменить ЕГЭ

Депутат Госдумы Александр Терентьев уверен, что пока есть этот экзамен, дети будут получать не знания, а оттачивать навыки по решению тестов

23 марта 2023, 15:35, ИА Амител

Книги / Фото: jcomp / Freepik

Депутаты Госдумы от "Справедливой России – За правду" снова подняли вопрос о необходимости отмены ЕГЭ. Эту тему они обсудили на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Премьер-министр заверил, что кабмин ещё раз внимательно изучит партийные предложения, сообщает пресс-служба партии.

Мишустин отметил, что фракция "СРЗП" хорошо известна своими депутатскими инициативами, направленными на защиту интересов граждан. Также он обратил внимание и на партийные предложения в сфере развития науки и поддержки молодых учёных.

"Образование – это фундамент, на котором строится общество. И это первостепенная задача государства – дать детям твёрдую крепкую почву. То, как сегодня учат детей, – это пародия на образование. Их научили решать тесты, но не научили думать, воображать, предполагать, даже элементарно – выражать свои мысли. Какие можно найти плюсы в ЕГЭ, чтобы они перевесили этот огромный минус? Дети перестали списывать? Но ведь чтобы подготовить те же шпаргалки, нужно перелопатить всю программу, которая отложится и в голове ученика. Да и добиться контроля, чтобы проверка знаний проходила честно, можно и другими методами", – прокомментировал лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Он добавил, что россияне всегда считались самой образованной, самой читающей нацией. И гордились этим. Дети тоже не должны вырасти роботами, которые умеют выбирать один из трёх ответов. Будущее страны в воспитании думающих и развивающихся личностей.

Александр Терентьев напомнил, что и президент в своём послании говорил о чётких ориентирах, куда должна двигаться реформа образования – отход от Болонской системы.

"Думаю, что судьба бакалавриата будет скоро решена. И ЕГЭ нужно отправить вслед за ним, оставив нашим детям классическую систему, проверенную и надёжную", – подчеркнул социалист.