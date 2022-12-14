Приоритет на «цифру»: АлтГУ объявил об увеличении бюджетных мест на цифровые направления

Абитуриентов 2023 года ждёт более 2,9 тыс. бюджетных мест в Алтайском государственном университете. Чуть более 500 из них открыты на современных IT-направлениях.

Приоритетный вуз предлагает мощный портфель «цифровых» образовательных программ — около 30 направлений подготовки бакалавриата и магистратуры. Они открыты в институте математики и информационных технологий, институте цифровых технологий, электроники и физики, институте гуманитарных наук и международном институте экономики, менеджмента и информационных систем. Каждая образовательная программа имеет достаточно высокую бюджетную квоту.

Например, на направление подготовки «Информационная безопасность» института цифровых технологий, электроники и физики будет 75 бюджетных мест. На «Прикладную информатику» института гуманитарных наук зачислят 60 бюджетников. Институт математики готовит 60 бюджетных мест на направление «фундаментальная информатика и информационные технологии» и 40 — на «программную инженерию». Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем готов принять 50 студентов бюджетного набора на направление «прикладная информатика».

Большую часть цифровых направлений вуз разработал в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» и программы академического лидерства страны «Приоритет 2030» в сотрудничестве с IT-компаниями и ведущими вузами России.

«Приоритетная задача для Алтайского государственного университета — обеспечить потребность рынка труда в IT-специалистах. Мы фокусируемся на подготовке уникальных кадров, которые за время обучения, помимо знаний и навыков в предметной области, получают инструментальные цифровые компетенции. Программа поддержки вузов-лидеров „Приоритет 2030“ позволяет внедрять в процесс обучения передовые IT-разработки. Это позволяет студентам совершать научные прорывы в области информационной безопасности, программирования, искусственного интеллекта и к выпуску достигать высокого уровня цифровой зрелости», — объяснила первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова.

Напомним, приёмная кампания 2023 года стартует 20 июня. Но уже сейчас можно получить консультацию по вопросам поступления и подробнее узнать о направлениях подготовки. Телефон приемной комиссии: +7 (3852) 291-222.

Новости

Наука и образование Реклама, химия и IT: колледж АлтГУ запускает три новых направления обучения

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»