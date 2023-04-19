Правда ли, что пенсионеры начнут получать доплату 12 тысяч рублей с 20 апреля?

СМИ пишут, что доплата связана с индексацией социальных пенсий

19 апреля 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 20 апреля 2023 года некоторым пенсионерам обещают ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч рублей. Такую информацию со ссылкой на Минтруд опубликовали некоторые российские СМИ. И это при том, что Пенсионный фонд ни о каких доплатах не сообщал.

Правда ли, что пенсионеров ждут солидные надбавки, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что пенсионеры с 20 апреля начнут получать дополнительно по 12 тысяч рублей? Увы, но нет. Ни о каких новых выплатах ни ПФР, ни депутаты Госдумы, ни правительство РФ не сообщали. Если бы для пенсионеров действительно ввели столь крупную доплату, новость об этом была бы широко растиражирована. нет ни слова. Информацию о 12 тысячах рублей для пенсионеров СМИ взяли из публикаций Минтруда об индексации социальных пенсий . Но о каких-либо дополнительных выплатах там

2 С чего все взяли, что у пенсионеров появится новая выплата? СМИ неправильно интерпретировали информацию Минтруда о том, что с апреля 2023 года социальные пенсии увеличатся на 3,3%. Amic.ru уже писал об этом повышении и том, почему уровень индексации в этом году такой невысокий "Традиционно индексация социальных пенсий проводится раз в год – 1 апреля. В условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, для того чтобы поддержать доходы граждан с учётом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января прожиточный минимум вырос ещё на 3,3%. С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом ещё на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума. Таким образом, совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%. Общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6%", – цитирует Минтруд замглавы ведомства Андрея Пудова. Он также уточнил, что повышение коснётся 4 млн российских пенсионеров. Но о том, что это будут какие-то новые и существенные доплаты, в сообщении ведомства не говорилось. Речь лишь о плановом повышении уже имеющихся пенсий.

3 Откуда взялась сумма в 12 тысяч рублей? Это средний размер социальной пенсии в России после повышения на 3,3% с 1 апреля. Такую сумму назвала "Российская газета" со ссылкой на Минтруд. "Средний размер пенсии составит более 12 тысяч рублей в месяц", – сообщали в пресс-службе министерства. Другими словами, с 1 апреля социальные пенсии, которые россияне уже получают, увеличились в среднем до 12 тысяч рублей. Но это совсем не новая выплата.