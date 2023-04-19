Правда ли, что пенсионеры начнут получать доплату 12 тысяч рублей с 20 апреля?
СМИ пишут, что доплата связана с индексацией социальных пенсий
19 апреля 2023, 12:55, ИА Амител
С 20 апреля 2023 года некоторым пенсионерам обещают ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч рублей. Такую информацию со ссылкой на Минтруд опубликовали некоторые российские СМИ. И это при том, что Пенсионный фонд ни о каких доплатах не сообщал.
Правда ли, что пенсионеров ждут солидные надбавки, – в материале amic.ru.
Правда ли, что пенсионеры с 20 апреля начнут получать дополнительно по 12 тысяч рублей?
С чего все взяли, что у пенсионеров появится новая выплата?
"Традиционно индексация социальных пенсий проводится раз в год – 1 апреля. В условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, для того чтобы поддержать доходы граждан с учётом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января прожиточный минимум вырос ещё на 3,3%. С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом ещё на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума. Таким образом, совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%. Общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6%", – цитирует Минтруд замглавы ведомства Андрея Пудова.
Откуда взялась сумма в 12 тысяч рублей?
"Средний размер пенсии составит более 12 тысяч рублей в месяц", – сообщали в пресс-службе министерства.
Что такое социальные пенсии и кому они положены?
Социальные пенсии выплачивают инвалидам (в том числе детям), круглым сиротам и тем, кто потерял кормильца. Кроме того, этот вид пенсии назначают россиянам, которые не заработали право на страховую пенсию по старости.
Подробнее о том, что такое социальная пенсия и кому она положена, читайте в материале amic.ru.
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