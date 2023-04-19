НОВОСТИОбщество

Правда ли, что пенсионеры начнут получать доплату 12 тысяч рублей с 20 апреля?

СМИ пишут, что доплата связана с индексацией социальных пенсий

19 апреля 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 20 апреля 2023 года некоторым пенсионерам обещают ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч рублей. Такую информацию со ссылкой на Минтруд опубликовали некоторые российские СМИ. И это при том, что Пенсионный фонд ни о каких доплатах не сообщал.

Правда ли, что пенсионеров ждут солидные надбавки, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что пенсионеры с 20 апреля начнут получать дополнительно по 12 тысяч рублей?

Увы, но нет. Ни о каких новых выплатах ни ПФР, ни депутаты Госдумы, ни правительство РФ не сообщали. Если бы для пенсионеров действительно ввели столь крупную доплату, новость об этом была бы широко растиражирована.
Информацию о 12 тысячах рублей для пенсионеров СМИ взяли из публикаций Минтруда об индексации социальных пенсий. Но о каких-либо дополнительных выплатах там нет ни слова.
2

С чего все взяли, что у пенсионеров появится новая выплата?

СМИ неправильно интерпретировали информацию Минтруда о том, что с апреля 2023 года социальные пенсии увеличатся на 3,3%. Amic.ru уже писал об этом повышении и том, почему уровень индексации в этом году такой невысокий.
"Традиционно индексация социальных пенсий проводится раз в год – 1 апреля. В условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, для того чтобы поддержать доходы граждан с учётом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января прожиточный минимум вырос ещё на 3,3%. С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом ещё на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума. Таким образом, совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%. Общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6%", – цитирует Минтруд замглавы ведомства Андрея Пудова.
Он также уточнил, что повышение коснётся 4 млн российских пенсионеров. Но о том, что это будут какие-то новые и существенные доплаты, в сообщении ведомства не говорилось. Речь лишь о плановом повышении уже имеющихся пенсий.
3

Откуда взялась сумма в 12 тысяч рублей?

Это средний размер социальной пенсии в России после повышения на 3,3% с 1 апреля. Такую сумму назвала "Российская газета" со ссылкой на Минтруд.
"Средний размер пенсии составит более 12 тысяч рублей в месяц", – сообщали в пресс-службе министерства.
Другими словами, с 1 апреля социальные пенсии, которые россияне уже получают, увеличились в среднем до 12 тысяч рублей. Но это совсем не новая выплата.
5

Что такое социальные пенсии и кому они положены?

Социальные пенсии выплачивают инвалидам (в том числе детям), круглым сиротам и тем, кто потерял кормильца. Кроме того, этот вид пенсии назначают россиянам, которые не заработали право на страховую пенсию по старости.

Подробнее о том, что такое социальная пенсия и кому она положена, читайте в материале amic.ru.

Фото: amic.ru

Кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля 2023 года?

Индексация затронет далеко не всех пенсионеров
НОВОСТИОбщество
выплаты

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:57:57 19-04-2023

Раскатали губу

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:57 19-04-2023

откуда столько денег наберут?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров