В соцсетях бурно обсуждают, начнет ли налоговая тщательно отслеживать все транзакции россиян

07 мая 2025, 06:40, ИА Амител

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Часть российских пользователей в панике: в различных сообществах то и дело появляются тревожные новости о грядущих изменениях в налоговом законодательстве. В них сообщается, что уже с 1 июля ФНС начнет пристально следить за всеми банковскими переводами россиян. Более того, за каждую операцию будут взимать налог, утверждают авторы.

О том, действительно ли с 1 июля 2025 года все банковские переводы станут облагать налогом, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что с 1 июля налоговая начнет отслеживать все банковские переводы россиян? Нет. Никаких изменений в налоговом законодательстве с 1 июля 2025 года не планируется. Об этом изданию "Главбух" рассказал налоговый эксперт и ведущий программы "Главбух на связи" Александр Горелкин. По его словам, все останется как прежде. При этом банки уже не первый год передают в налоговую некоторые данные о счетах россиян: в частности, об их открытии и закрытии. Но ФНС не отслеживает, сколько денег на них лежит и какие операции по ним проходят. Так будет и после 1 июля.

2 Будут ли взимать налоги со всех банковских переводов? Нет. По словам Горелкина, это миф. "Переводы между физическими лицами сами по себе не облагаются НДФЛ – это прямо прописано в Налоговом кодексе", – цитирует эксперта "Главбух".

3 В каком случае ФНС действительно может проверить мои переводы? ФНС может получить детальные данные о счетах гражданина только в рамках налоговой проверки. Но для этого у налоговиков должно быть веское основание: например, данные об осуществлении предпринимательской деятельности без уплаты налогов. Но и в этом случае вы узнаете, что ваши счета проверяют, – перед этим вас пригласят на беседу.

4 За какие банковские переводы все же нужно платить налоги? Перевод облагается налогом, если это не безвозмездное получение средств, а доход за какой-либо товар или услугу. "Если вы переводите деньги родственнику, возвращаете долг, скидываетесь с коллегами на подарок – это не облагается налогом. Главное, чтобы перевод не был связан с получением дохода", – уточняет Горелкин. Но вот если вам регулярно приходят на счет крупные суммы денег, ФНС действительно может заинтересоваться. Однако этот порядок действует и сейчас: ничего нового с 1 июля не произойдет.