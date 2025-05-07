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Правда ли, что с 1 июля 2025 года ФНС начнет облагать налогом все денежные переводы?

В соцсетях бурно обсуждают, начнет ли налоговая тщательно отслеживать все транзакции россиян

07 мая 2025, 06:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Часть российских пользователей в панике: в различных сообществах то и дело появляются тревожные новости о грядущих изменениях в налоговом законодательстве. В них сообщается, что уже с 1 июля ФНС начнет пристально следить за всеми банковскими переводами россиян. Более того, за каждую операцию будут взимать налог, утверждают авторы.

О том, действительно ли с 1 июля 2025 года все банковские переводы станут облагать налогом, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что с 1 июля налоговая начнет отслеживать все банковские переводы россиян?

Нет. Никаких изменений в налоговом законодательстве с 1 июля 2025 года не планируется. Об этом изданию "Главбух" рассказал налоговый эксперт  и ведущий программы "Главбух на связи" Александр Горелкин. По его словам, все останется как прежде.
При этом банки уже не первый год передают в налоговую некоторые данные о счетах россиян: в частности, об их открытии и закрытии. Но ФНС не отслеживает, сколько денег на них лежит и какие операции по ним проходят. Так будет и после 1 июля.
2

Будут ли взимать налоги со всех банковских переводов?

Нет. По словам Горелкина, это миф. 

"Переводы между физическими лицами сами по себе не облагаются НДФЛ – это прямо прописано в Налоговом кодексе", – цитирует эксперта "Главбух".

3

В каком случае ФНС действительно может проверить мои переводы?

ФНС может получить детальные данные о счетах гражданина только в рамках налоговой проверки. Но для этого у налоговиков должно быть веское основание: например, данные об осуществлении предпринимательской деятельности без уплаты налогов. Но и в этом случае вы узнаете, что ваши счета проверяют, – перед этим вас пригласят на беседу.
4

За какие банковские переводы все же нужно платить налоги?

Перевод облагается налогом, если это не безвозмездное получение средств, а доход за какой-либо товар или услугу.

"Если вы переводите деньги родственнику, возвращаете долг, скидываетесь с коллегами на подарок – это не облагается налогом. Главное, чтобы перевод не был связан с получением дохода", – уточняет Горелкин.

Но вот если вам регулярно приходят на счет крупные суммы денег, ФНС действительно может заинтересоваться. Однако этот порядок действует и сейчас: ничего нового с 1 июля не произойдет.

5

Тогда откуда взялся фейк о налоговых изменениях с 1 июля 2025 года?

Подобные новости регулярно возникают уже не первый год. Отчасти их цель – напугать россиян. Этим страхом потом могут воспользоваться мошенники. Так что лучше не доверять непроверенной информации и всегда дожидаться официальных комментариев от властей и ведомств.
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налоги

Комментарии 1

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Гость

07:57:14 07-05-2025

Огня, без дыма не бывает.

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