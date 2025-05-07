Правда ли, что с 1 июля 2025 года ФНС начнет облагать налогом все денежные переводы?
В соцсетях бурно обсуждают, начнет ли налоговая тщательно отслеживать все транзакции россиян
07 мая 2025, 06:40, ИА Амител
Часть российских пользователей в панике: в различных сообществах то и дело появляются тревожные новости о грядущих изменениях в налоговом законодательстве. В них сообщается, что уже с 1 июля ФНС начнет пристально следить за всеми банковскими переводами россиян. Более того, за каждую операцию будут взимать налог, утверждают авторы.
О том, действительно ли с 1 июля 2025 года все банковские переводы станут облагать налогом, – в материале amic.ru.
Правда ли, что с 1 июля налоговая начнет отслеживать все банковские переводы россиян?
Будут ли взимать налоги со всех банковских переводов?
"Переводы между физическими лицами сами по себе не облагаются НДФЛ – это прямо прописано в Налоговом кодексе", – цитирует эксперта "Главбух".
В каком случае ФНС действительно может проверить мои переводы?
За какие банковские переводы все же нужно платить налоги?
"Если вы переводите деньги родственнику, возвращаете долг, скидываетесь с коллегами на подарок – это не облагается налогом. Главное, чтобы перевод не был связан с получением дохода", – уточняет Горелкин.
Но вот если вам регулярно приходят на счет крупные суммы денег, ФНС действительно может заинтересоваться. Однако этот порядок действует и сейчас: ничего нового с 1 июля не произойдет.
07:57:14 07-05-2025
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