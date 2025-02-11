Правда ли, что в Госдуме планируют ужесточить наказание за дискредитацию армии РФ?

Депутаты Госдумы разработали новые поправки к законам о дискредитации армии РФ и призывах к санкциям, которые уже одобрила правительственная комиссия

11 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Российская Госдума / Фото: duma.gov.ru

Наказание за дискредитацию армии России и за призывы к санкциям могут ужесточить. Если сейчас уголовная ответственность наступает после административного наказания за данные преступления, то вскоре в тюрьму можно будет отправиться и после первого нарушения. Это предполагают поправки, которые разработали единороссы – депутаты Госдумы Ирина Яровая и Василий Пискарев. 10 февраля инициативу уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет "Коммерсантъ". Amic.ru рассказывает, что подразумевают поправки.

О чем новые поправки?

Депутаты хотят внести изменения в несколько статей УК РФ. По статье о призыве к введению санкций против России, высказанные "из корыстных побуждений или по найму" (ст. 284.2 УК), предлагается выписывать штраф от одного до трех миллионов рублей или давать до пяти лет тюрьмы. Сейчас по статье предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет. Уголовная ответственность также не будет зависеть от того, наказывали ранее гражданина по такой административной статье или нет. То есть в тюрьму он сможет отправиться после первого же нарушения, а не после второго, как сейчас.

Если гражданин из корыстных побуждений поможет исполнению антироссийских решений международных организаций (ст. 284.3 УК РФ), он может получить семь лет тюрьмы. Поправки предполагают конфискацию имущества, которое виновник приобрел в результате данных действий.

Отменить принцип преюдиции (когда человека могут привлечь к уголовной ответственности только после административного наказания) депутаты предлагают и по статье о дискредитации ВС РФ с корыстными помыслами (ст. 280.3 УК РФ). В данном случае наказание остается таким же, а именно – штраф до 1 млн рублей или до семи лет тюрьмы (если есть отягчающие обстоятельства).

Зачем хотят ввести поправки к законам?

Авторы инициативы обосновали поправки тем, что нововведения могут защитить Россию "от преступной деятельности", которая создает "угрозу национальной безопасности". В пояснительной записке говорится, что перечисленные преступления имеют повышенную степень общественной опасности.

Кого могут коснуться поправки?

Юристы в разговоре с "Коммерсантом" пояснили, что новые поправки могут коснуться в первую очередь журналистов, общественных деятелей, адвокатов и политиков, так как они получают зарплаты и гонорары за свою работу, а значит, имеют материальную выгоду и действуют "из корыстных побуждений". Также преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев рассказал изданию, что "корыстные побуждения" могут выражаться не только в деньгах, а в желании получить политическое убежище и вид на жительство в какой-либо стране.

Поправки уже одобрили?

Пока что документ без замечаний поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности. Однако в Госдуме его пока не рассматривали.