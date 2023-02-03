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Никакого самовыгула. Алтайские депутаты планируют ужесточить правила содержания собак

Изменения могут принять уже в марте 2023 года

03 февраля 2023, 07:19, ИА Амител

Фото: vk.com/priutlaska
Фото: vk.com/priutlaska

Депутаты Алтайского Заксобрания планируют ввести дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, а также ответственность за их нарушение. Предположительно, поправки в закон рассмотрят на мартовской сессии АКЗС. Документ разработало региональное Управление ветеринарии с учётом рекомендаций народных избранников.

Зачем понадобились поправки в закон

Ещё летом 2022 года в РФ внесли изменения в закон "Об ответственном обращении с животными...", и регионы получили право устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. "Ряд субъектов, например, Республика Алтай, Костромская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Новгородская область, уже приняли нормативные акты об установлении дополнительных требований. Для Алтайского края необходимость принятия аналогичных мер очевидна", – отметил на совещании в АКЗС председатель аграрного комитета Заксобрания Сергей Серов.

В новом документе есть определение, что такое "выгул домашних животных" и чем он отличается от "самовыгула" или "свободного выгула", а также уточняются понятия "натравливание", "содержание домашних животных", "условия содержания домашних животных" и "места общего пользования".

Чипирование и самовыгул

Дополнительные требования к домашним животным в Алтайском крае допускают их содержание в многоквартирных домах, общежитиях и частных домовладениях. При этом вводится запрет на содержание домашних животных в местах общего пользования, уточняет пресс-служба АКЗС.

Также допускается нахождение собаки на территории частных домовладений без привязи и вне вольера, но только в случае, если приняты все меры, которые исключают возможность выхода животного за территорию. Не допускается жестокое обращение с животными, их натравливание на других животных и людей, а также отказ от права владения питомцем без передачи его новому владельцу или в приют (то есть выбрасывание на улицу).

По инициативе АКЗС в проект включили запрет и на самовыгул собак. Сейчас наказание за самовыгул в Алтайском крае не предусмотрено. Также депутаты предложили запретить выгул домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных площадках.

В проекте предлагается закрепить обязанность владельцев обеспечивать домашним питомцам условия, "соответствующие их биологическим потребностям". Также владелец обязан пресекать агрессию питомца по отношению к людям и животным и убирать "продукты жизнедеятельности животного". При этом учёт и маркирование домашних животных по-прежнему остаётся добровольной процедурой и осуществляется за счёт владельца.

Также документ даёт право предприятиям торговли и общепита устанавливать внутренние правила нахождения на их территории домашних животных.

Какие будут штрафы?

В проекте сказано, что виновные в нарушении новых требований будут нести административную ответственность в соответствии с законодательством Алтайского края. Так, штраф в размере от 2000 до 3000 рублей планируется ввести за содержание домашних животных в помещениях общего пользования многоквартирных домов и во дворах таких домов; за игнорирование обязанности по уборке продуктов жизнедеятельности животного непосредственно после их образования, загрязнение животными подъездов и лестничных маршей многоквартирных домов, детских и спортивных площадок, территорий больниц и школ; а также за неустановку предупреждающей надписи о наличии собаки в частных домах.

Если питомец нанесёт вред жизни и здоровью граждан, то его владельца ожидает штраф в размере 5000 рублей. Нарушение запрета на выгул собак лицами, находящимися в состоянии наркотического или токсического опьянения, грозит штрафом от 2000 до 3000 рублей.

Когда примут документ

Проект по корректировке краевого закона об административной ответственности на территории Алтайского края будет подготовлен и представлен депутатам ориентировочно на мартовской сессии АКЗС. При этом дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных после обсуждения и согласования планируется утвердить постановлением правительства региона в течение февраля.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество

 

Комментарии 40

  • ну принять закон это одно.. а вот кто будет следить за его исполнением? к каждой собаке по полицейскому?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • находящимися в состоянии наркотического или токсического опьянения - группа наркологов и токсикологов выехала!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Очередной неработающий закон, лучше бы приняли закон отстреливать бездомных собак.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • не не так - отстрела всех кто не на поводке.. после пару случаев, хозяева будут водить своих на поводке
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а еще собак в частных владениях привязывают на цепь длиной метр и бедная собака дичает и лает целыми сутками
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В некоторых населенных пунктах запрещен самовыгул давно
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Закон пустой. Ничего не изменится. Как держит соседка 3-х собак, которые гадят на лестнице, гадят на детской площадке, так и будет продолжаться. Никто ее штрафовать не будет, полицейского поста во дворе дома нет. Давно нужно было ввести огромный налог на содержание собак, принудительное чипирование, учет и регистрация собак по месту жительства хозяев. Держать собаку в доме, в городской квартире, могут только садисты, не приспособлены собаки к такой жизни.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Собаки гадят ПОВСЕМЕСТНО, даже у интеллигенции (!!!), и никто за ними из хозяев не убирает!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Собачники у нас за собой-то своё г... не убирают, что уж говорить о питомцах. Из подъезда зимой выходишь и вокруг желтые сугробы. А весной, когда таять всё начинает, то все тротуары превращаются в лужи. в которых плавают продукты жизнедеятельности тех самых питомцев. К слову, необходимо добавить ограничение на возраст того, кто выгуливает собакена. Бывают случаи, когда ребенок выгуливает овчарку. Если та рванет за кем-нибудь, он же ее не оттащит.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Котов тоже на поводке выгуливать?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Собаки гадят------- вот кто бы возмущался) уж как людишки и детишки гадят, так никаким собакам за ними не угнаться) убери с улиц дворников - и вы про собак сразу забудете, пробираясь каждый день сквозь кучи своего мусора)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Растолкуйте,для чего в городе, в многоквартирном доме нужна собака?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Котов тоже на поводке выгуливать?---И в наморднике!!! А то знаем мы этих котов!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Растолкуйте - обойдетесь
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Да принять можно какой угодно закон, вопрос как он будет исполняться.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • обойдетесь - Я Кошкина! Мне нужно!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Как этот сайт еще выдерживает всех этих кожкеных….
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Я Кошкина! Мне нужно! - вотказлинато... Хватит под моим ником писать!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Хватит под моим ником писать! ------- это Кошкина трещинка. ей можно.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Сделайте доступными места для выгула собак и проблема будет решена, а то на весь город два, три места есть оборудованных, так где остальным с собаками гулять?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • "...Сделайте доступными места для выгула собак и проблема будет решена..." Так вы собачники организуйтесь, проявите инициативу, и сами сделайте такие площадки
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пытались сделать на Южном, скинулись, привезли лес на изгородь, так дачники за две ночи его весь сперли для своих участков, да и место под выгул попробуйте выбить у городских властей, его скорее под магазин отдадут, чем под площадку.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Кто, мы?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, соглашусь с вами на все 100%
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а для чего тогда в мкд держат кошек? так и собак
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, нужно таких дачников отстреливать,как предлагают отстреливать без домных собак
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Да хоть расстреливайте, но как собак содержали, так и будут. Ибо импотенция исполнительной власти не даст шанса этим указивкам сбыться. Про "Закон о тишине" слыхали? Ну и кто на него не положил с прибором?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В некоторых населенных пунктах запрещен самовыгул давно - он вообще-то везде запрещен. Кто б еще штрафовал за него. "Так вы собачники организуйтесь, проявите инициативу, и сами сделайте такие площадки" - нереально. Или вы всерьез считаете, что можно огородить произвольный кусок земли и сделать там площадку? Без всякого разрешения?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, тойтерьеров тоже в будку на цепь?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • прекрасно, но КТО и как будет контролировать, рейды проверочные устраивать и штрафовать? или по заявлению от соседей только?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • никто не будет контролировать - данные предложения всего лишь популизмЪ не более сего
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Не хочу собаку! - хочу корову в городской квартире содержать. Пусть власти, нам корововодам в городе пастбища выделят, а то коровка на асфальте лепёшки-фикашки оставляет и газонные цветочки ест.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • так вы собачники организуйтесь, проявите инициативу, и сами сделайте такие площадки ----------ну выделят вам кусок земли , размером в 3 сотки. как быстро он станет завален собачьими продуктами жизнедеятельности? через 2 недели? и потом вам новый участок выделяй? А это пусть воняет?. Куда проще-то: выходите гулять с собачкой - берите с собой пакетик, убирайте за своим питомцем все его сюрпризы
    03 февраля, Гость   Ответить
  • хочу корову - корову нельзя, она пукает, выделяет метан, происходит глобальное потепление. И все из-за коровы...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы как в Китае у нас приняли закон о расстреле чиновников за коррупцию! Меньше бы воровали больше было бы развития в стране и отношения к людям и животных было бы гуманным ! А так, в очередной раз депутаты свешиваю на кого угодно вину кроме себя!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, собирайте их тогда всех и следите, кормите и ухаживайте. Обеспечивайте безопасность людей от них. Пока вас не коснется, пока на вас или на члена семьи не нападут собаки, вы так и будет продолжать их жалеть. Вам поможет только собственный опыт и чем он будет реальней тем вы лучше прочуствуете наши желания.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, надо разрешить принимать адекватное решение, при нападении собаки любой породы на человека, не оставлять вариантов, сразу уничтожать.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Во время СВО это конечно главная проблема края, с такими депутатами и врагов не надо! Делом надо заниматься, а не очковтирательством
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, порой тех на которых собака кидается самих на поводке водить надо, да ещё в наморднике.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, так рассуждать и городская администрация не нужна станет,сами все вопросы решать будем,а они зарплаты получать будут. Это обязанность гор.администрации.
    04 февраля, Гость   Ответить
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