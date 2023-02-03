Никакого самовыгула. Алтайские депутаты планируют ужесточить правила содержания собак

Изменения могут принять уже в марте 2023 года

03 февраля 2023, 07:19, ИА Амител

Фото: vk.com/priutlaska

Депутаты Алтайского Заксобрания планируют ввести дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, а также ответственность за их нарушение. Предположительно, поправки в закон рассмотрят на мартовской сессии АКЗС. Документ разработало региональное Управление ветеринарии с учётом рекомендаций народных избранников.

Зачем понадобились поправки в закон

Ещё летом 2022 года в РФ внесли изменения в закон "Об ответственном обращении с животными...", и регионы получили право устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. "Ряд субъектов, например, Республика Алтай, Костромская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Новгородская область, уже приняли нормативные акты об установлении дополнительных требований. Для Алтайского края необходимость принятия аналогичных мер очевидна", – отметил на совещании в АКЗС председатель аграрного комитета Заксобрания Сергей Серов.

В новом документе есть определение, что такое "выгул домашних животных" и чем он отличается от "самовыгула" или "свободного выгула", а также уточняются понятия "натравливание", "содержание домашних животных", "условия содержания домашних животных" и "места общего пользования".

Чипирование и самовыгул

Дополнительные требования к домашним животным в Алтайском крае допускают их содержание в многоквартирных домах, общежитиях и частных домовладениях. При этом вводится запрет на содержание домашних животных в местах общего пользования, уточняет пресс-служба АКЗС.

Также допускается нахождение собаки на территории частных домовладений без привязи и вне вольера, но только в случае, если приняты все меры, которые исключают возможность выхода животного за территорию. Не допускается жестокое обращение с животными, их натравливание на других животных и людей, а также отказ от права владения питомцем без передачи его новому владельцу или в приют (то есть выбрасывание на улицу).

По инициативе АКЗС в проект включили запрет и на самовыгул собак. Сейчас наказание за самовыгул в Алтайском крае не предусмотрено. Также депутаты предложили запретить выгул домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных площадках.

В проекте предлагается закрепить обязанность владельцев обеспечивать домашним питомцам условия, "соответствующие их биологическим потребностям". Также владелец обязан пресекать агрессию питомца по отношению к людям и животным и убирать "продукты жизнедеятельности животного". При этом учёт и маркирование домашних животных по-прежнему остаётся добровольной процедурой и осуществляется за счёт владельца.

Также документ даёт право предприятиям торговли и общепита устанавливать внутренние правила нахождения на их территории домашних животных.

Какие будут штрафы?

В проекте сказано, что виновные в нарушении новых требований будут нести административную ответственность в соответствии с законодательством Алтайского края. Так, штраф в размере от 2000 до 3000 рублей планируется ввести за содержание домашних животных в помещениях общего пользования многоквартирных домов и во дворах таких домов; за игнорирование обязанности по уборке продуктов жизнедеятельности животного непосредственно после их образования, загрязнение животными подъездов и лестничных маршей многоквартирных домов, детских и спортивных площадок, территорий больниц и школ; а также за неустановку предупреждающей надписи о наличии собаки в частных домах.

Если питомец нанесёт вред жизни и здоровью граждан, то его владельца ожидает штраф в размере 5000 рублей. Нарушение запрета на выгул собак лицами, находящимися в состоянии наркотического или токсического опьянения, грозит штрафом от 2000 до 3000 рублей.

Когда примут документ

Проект по корректировке краевого закона об административной ответственности на территории Алтайского края будет подготовлен и представлен депутатам ориентировочно на мартовской сессии АКЗС. При этом дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных после обсуждения и согласования планируется утвердить постановлением правительства региона в течение февраля.