В Госдуме назвали сроки полного отключения YouTube
Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор будет "поступательно" ограничивать работу платформы из-за ее отказа соблюдать российское законодательство
19 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
В России могут полностью ограничить доступ к видеосервису YouTube в течение ближайших 6–12 месяцев. Об этом в интервью "Абзацу" заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
По его словам, Роскомнадзор продолжит политику "поступательных ограничений" до "полного выдавливания" платформы из российского цифрового пространства. Причиной он назвал отказ YouTube соблюдать российское законодательство.
«Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», – пояснил депутат.
Он также призвал всех, кто использует YouTube для продвижения контента, как можно быстрее переходить на российские аналоги – такие как Rutube и "VK Видео".
Ранее жители Санкт-Петербурга сообщали о проблемах с доступом к YouTube у ряда провайдеров. Пользователи жаловались, что сервис перестал открываться после ограничений, введенных по требованию Роскомнадзора.
09:50:32 19-12-2025
А сейчас он типо не отключен ? Или до этого стыдливо прятались за отговорки, что типо это серваки гугловские старые, да косячные.
09:51:49 19-12-2025
Здравствуй Корея! Славься кормчий Ким Чан Ын!
12:33:59 19-12-2025
Гость (09:51:49 19-12-2025) Здравствуй Корея! Славься кормчий Ким Чан Ын! ... Корея тут при чем? Думаешь Ким нам тытюбик отключать собрался?
09:52:11 19-12-2025
"Нет-нет-нет, что вы, это не мы! Это просто оборудование устарело!"
🤣🤣🤣🤣
10:02:40 19-12-2025
Андрей Свинцов заявил...
У каждого "прогиба" есть фамилия
Чтобы потомки помнили и знали
10:54:56 19-12-2025
Гость (10:02:40 19-12-2025) Андрей Свинцов заявил...У каждого "прогиба" есть фам...
"Говорящая" фамилия
10:10:42 19-12-2025
Странно, они ж его не блокировали. Просто у Гугла сервера деградируют. Неужели неправду говорили???
10:15:26 19-12-2025
Печально наблюдать за тем что происходит с нашей страной, в СССР много было создано (кинематограф, культура, литература), а сегодняшняя система научилась только запрещать под разными предлогами, при этом не способная создать хороший продукт.
12:05:53 19-12-2025
Гость (10:15:26 19-12-2025) Печально наблюдать за тем что происходит с нашей страной, в ... А в СССР не запрещали?????????????
12:34:45 19-12-2025
Гость (10:15:26 19-12-2025) Печально наблюдать за тем что происходит с нашей страной, в ... Ну ты сравнил.. Тогда и власть другая была.
12:54:46 19-12-2025
Гость (10:15:26 19-12-2025) Печально наблюдать за тем что происходит с нашей страной, в ... вы бы помнили, какой фильтр был в советское время, будь вы постарше.
Сейчас еще цветочки, что было в советское время......
21:18:44 19-12-2025
гость (12:54:46 19-12-2025) вы бы помнили, какой фильтр был в советское время, будь вы п... И что было? Только не надо про 37 год,репрессии и прочего солженицына
10:15:27 19-12-2025
12 месяцев --- уже 48 месяцев отключают. И еще 12 будут отключать. А че не 120?
10:16:59 19-12-2025
цак скоро надо выдавать и перед чатланами ку и присед.
ну как минимум министерство правды, по горячим просьбам
10:23:06 19-12-2025
Сделайте своё без тормозов и рекламы, набором адекватных настроек! За программаторов своих уже стыдно или там нужен ВВ..
10:56:27 19-12-2025
dok_СФ (10:23:06 19-12-2025) Сделайте своё без тормозов и рекламы, набором адекватных нас...
Наивный. Зачем что-то улучшать, если у тебя все равно нет выбора
11:05:55 19-12-2025
Гость (10:56:27 19-12-2025) Наивный. Зачем что-то улучшать, если у тебя все равно не... Улучшать не предлагал, читайте внимательнее.
10:28:12 19-12-2025
Имея в думе таких борцунов за информационную безопасность нам не страшна никакая технологическая блокада Запада. Сами всё положим и отрубим.
10:54:59 19-12-2025
Гость (10:28:12 19-12-2025) Имея в думе таких борцунов за информационную безопасность на... Мы и так уже живём в мире оторванном от реальности.
11:31:32 19-12-2025
Гость (10:54:59 19-12-2025) Мы и так уже живём в мире оторванном от реальности.... В общем-то не мы, а депутаты и министры. Всё это напоминает СССР перед развалом - громкие лозунги никак не согласующиеся с реальностью, тотальная слепота и глухота всех органов власти, откровенное вранье и очковтирательство на смотря на очевидные факты, сплошная имитация и нежелание что-либо реально менять.
11:44:15 19-12-2025
Гость (11:31:32 19-12-2025) В общем-то не мы, а депутаты и министры. Всё это напоминает ... Это все так, но и мы тоже, так как мы находимся в искаженном информацией пространстве.
12:36:01 19-12-2025
Гость (11:31:32 19-12-2025) В общем-то не мы, а депутаты и министры. Всё это напоминает ... В СССР такое и не снилось. Даже в самом страшном сне.
12:44:10 19-12-2025
Гость (12:36:01 19-12-2025) В СССР такое и не снилось. Даже в самом страшном сне.... Цензура в кино - даже не импортном, а отечественном, глушение всех радиостанций, отсутствие иной прессы кроме Правды производства КПСС. Не, это явно другое) тут то тираны, а при Совке сплошь демократия)
14:25:17 19-12-2025
Гость (12:44:10 19-12-2025) Цензура в кино - даже не импортном, а отечественном, глушени... Тяжело наверно тебе живется, с совком-то в голове, да?
14:38:09 19-12-2025
Гость (14:25:17 19-12-2025) Тяжело наверно тебе живется, с совком-то в голове, да?... Вы шанцевый инструмент путаете. Совок и совковая лопата это разные вещи!
18:35:43 19-12-2025
Гость (12:44:10 19-12-2025) Цензура в кино - даже не импортном, а отечественном, глушени... При Советах сигареты не блюрили, даже в детском мультфильме "Ну, погоди!"
10:43:10 19-12-2025
"Андрей Свинцов — депутат Госдумы, чья публичная деятельность в основном сосредоточена на символических и запретительных инициативах.
Наиболее заметные предложения Свинцова касаются борьбы с алкоголем (запрет продаж по воскресеньям, повышение возраста покупки, штрафы за «алкогольные подарки») и ужесточения контроля над интернетом — вплоть до идей о блокировке контента с нецензурной лексикой. Эти инициативы регулярно привлекают внимание СМИ, но редко доходят до стадии принятых законов.
Отдельное место в его риторике занимает тема «цифрового суверенитета»: депутат выступает за отказ от зарубежных IT-сервисов, допускает возможность блокировки продуктов Google и поддерживает усиление роли Роскомнадзора. При этом многие его заявления носят скорее декларативный характер и не сопровождаются проработанными механизмами реализации.
В целом деятельность Андрея Свинцова характеризуется активным присутствием в медиапространстве, акцентом на запретительные меры и морально-регуляторную повестку, но ограниченным числом инициатив, реально ставших частью действующего законодательства." Ну так, к сведению.
14:20:38 19-12-2025
Гость (10:43:10 19-12-2025) "Андрей Свинцов — депутат Госдумы, чья публичная деятельност...
Кто этого Свинова выбрал?
Кого проклинать ?
10:49:20 19-12-2025
Жили без ютуба и дальше проживем...
11:09:55 19-12-2025
ППШариков (10:49:20 19-12-2025) Жили без ютуба и дальше проживем...... У некоторых вот и без мозга получается
11:41:00 19-12-2025
Гость (11:09:55 19-12-2025) У некоторых вот и без мозга получается ... Самокритично )))
11:13:32 19-12-2025
ППШариков (10:49:20 19-12-2025) Жили без ютуба и дальше проживем...... Все с ютубом живут, дядь. У всей страны впн стоят на телефонах и пк.
11:42:34 19-12-2025
Гость (11:13:32 19-12-2025) Все с ютубом живут, дядь. У всей страны впн стоят на телефон... Ошибаетесь...
15:24:54 19-12-2025
ППШариков (11:42:34 19-12-2025) Ошибаетесь...... есть с задержками развития, которые справиться не могут, им приходится смотреть ковёр
15:39:39 19-12-2025
гость (15:24:54 19-12-2025) есть с задержками развития, которые справиться не могут, им ... Или не хотят...
12:46:31 19-12-2025
Гость (11:13:32 19-12-2025) Все с ютубом живут, дядь. У всей страны впн стоят на телефон... Ошибаетесь...
16:53:14 19-12-2025
ППШариков (10:49:20 19-12-2025) Жили без ютуба и дальше проживем...... А ещё раньше жили без электричества... И дальше бы проживали?
11:36:33 19-12-2025
и ютую надо отключить и телегам и за впны садить года на три
13:01:06 19-12-2025
Холмс (11:36:33 19-12-2025) и ютую надо отключить и телегам и за впны садить года на три... Холмс, да за употребление вами некоторых веществ у нас тоже статья имеется
13:04:36 19-12-2025
Холмс (11:36:33 19-12-2025) и ютую надо отключить и телегам и за впны садить года на три... Ты буквы сначала выучи ,да писать научись,садило.
13:02:21 19-12-2025
И чего это взъелись на этот ютуб?Чем он кому помешал?Способствует наведению беспилотников?Так нет вроде.Какие там законы он не соблюдает?Правду показывает про наших "патриотов"?Какие они "горячие "на самом деле и как не дурно устроились за границей?Так уже поздно запрещать ,уже все всё увидели ,да и шила в мешке не утаишь.Лезут везде со своими придумками,только вред один.
22:24:03 19-12-2025
Сколько лет сотни высокооплачиваемых из бюджетных средств сотрудников занимаются только тем, что ломают интернет...
🤣
12:06:32 20-12-2025
Прикольно, Афиноген и Акакий один и тот же человек.