В Госдуме назвали сроки полного отключения YouTube

Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор будет "поступательно" ограничивать работу платформы из-за ее отказа соблюдать российское законодательство

19 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России могут полностью ограничить доступ к видеосервису YouTube в течение ближайших 6–12 месяцев. Об этом в интервью "Абзацу" заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, Роскомнадзор продолжит политику "поступательных ограничений" до "полного выдавливания" платформы из российского цифрового пространства. Причиной он назвал отказ YouTube соблюдать российское законодательство.

«Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», – пояснил депутат.

Он также призвал всех, кто использует YouTube для продвижения контента, как можно быстрее переходить на российские аналоги – такие как Rutube и "VK Видео".

Ранее жители Санкт-Петербурга сообщали о проблемах с доступом к YouTube у ряда провайдеров. Пользователи жаловались, что сервис перестал открываться после ограничений, введенных по требованию Роскомнадзора.

Комментарии 43

Avatar Picture
Гость

09:50:32 19-12-2025

А сейчас он типо не отключен ? Или до этого стыдливо прятались за отговорки, что типо это серваки гугловские старые, да косячные.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:49 19-12-2025

Здравствуй Корея! Славься кормчий Ким Чан Ын!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:59 19-12-2025

Гость (09:51:49 19-12-2025) Здравствуй Корея! Славься кормчий Ким Чан Ын! ... Корея тут при чем? Думаешь Ким нам тытюбик отключать собрался?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:52:11 19-12-2025

"Нет-нет-нет, что вы, это не мы! Это просто оборудование устарело!"
🤣🤣🤣🤣

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:40 19-12-2025

Андрей Свинцов заявил...

У каждого "прогиба" есть фамилия
Чтобы потомки помнили и знали

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:56 19-12-2025

Гость (10:02:40 19-12-2025) Андрей Свинцов заявил...У каждого "прогиба" есть фам...
"Говорящая" фамилия

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:42 19-12-2025

Странно, они ж его не блокировали. Просто у Гугла сервера деградируют. Неужели неправду говорили???

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:26 19-12-2025

Печально наблюдать за тем что происходит с нашей страной, в СССР много было создано (кинематограф, культура, литература), а сегодняшняя система научилась только запрещать под разными предлогами, при этом не способная создать хороший продукт.

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:53 19-12-2025

Гость (10:15:26 19-12-2025) Печально наблюдать за тем что происходит с нашей страной, в ... А в СССР не запрещали?????????????

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:45 19-12-2025

Гость (10:15:26 19-12-2025) Печально наблюдать за тем что происходит с нашей страной, в ... Ну ты сравнил.. Тогда и власть другая была.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:54:46 19-12-2025

Гость (10:15:26 19-12-2025) Печально наблюдать за тем что происходит с нашей страной, в ... вы бы помнили, какой фильтр был в советское время, будь вы постарше.
Сейчас еще цветочки, что было в советское время......

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:44 19-12-2025

гость (12:54:46 19-12-2025) вы бы помнили, какой фильтр был в советское время, будь вы п... И что было? Только не надо про 37 год,репрессии и прочего солженицына

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:27 19-12-2025

12 месяцев --- уже 48 месяцев отключают. И еще 12 будут отключать. А че не 120?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:59 19-12-2025

цак скоро надо выдавать и перед чатланами ку и присед.
ну как минимум министерство правды, по горячим просьбам

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:23:06 19-12-2025

Сделайте своё без тормозов и рекламы, набором адекватных настроек! За программаторов своих уже стыдно или там нужен ВВ..

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:27 19-12-2025

dok_СФ (10:23:06 19-12-2025) Сделайте своё без тормозов и рекламы, набором адекватных нас...
Наивный. Зачем что-то улучшать, если у тебя все равно нет выбора

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:55 19-12-2025

Гость (10:56:27 19-12-2025) Наивный. Зачем что-то улучшать, если у тебя все равно не... Улучшать не предлагал, читайте внимательнее.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:12 19-12-2025

Имея в думе таких борцунов за информационную безопасность нам не страшна никакая технологическая блокада Запада. Сами всё положим и отрубим.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:59 19-12-2025

Гость (10:28:12 19-12-2025) Имея в думе таких борцунов за информационную безопасность на... Мы и так уже живём в мире оторванном от реальности.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:32 19-12-2025

Гость (10:54:59 19-12-2025) Мы и так уже живём в мире оторванном от реальности.... В общем-то не мы, а депутаты и министры. Всё это напоминает СССР перед развалом - громкие лозунги никак не согласующиеся с реальностью, тотальная слепота и глухота всех органов власти, откровенное вранье и очковтирательство на смотря на очевидные факты, сплошная имитация и нежелание что-либо реально менять.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:15 19-12-2025

Гость (11:31:32 19-12-2025) В общем-то не мы, а депутаты и министры. Всё это напоминает ... Это все так, но и мы тоже, так как мы находимся в искаженном информацией пространстве.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:01 19-12-2025

Гость (11:31:32 19-12-2025) В общем-то не мы, а депутаты и министры. Всё это напоминает ... В СССР такое и не снилось. Даже в самом страшном сне.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:10 19-12-2025

Гость (12:36:01 19-12-2025) В СССР такое и не снилось. Даже в самом страшном сне.... Цензура в кино - даже не импортном, а отечественном, глушение всех радиостанций, отсутствие иной прессы кроме Правды производства КПСС. Не, это явно другое) тут то тираны, а при Совке сплошь демократия)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:17 19-12-2025

Гость (12:44:10 19-12-2025) Цензура в кино - даже не импортном, а отечественном, глушени... Тяжело наверно тебе живется, с совком-то в голове, да?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:09 19-12-2025

Гость (14:25:17 19-12-2025) Тяжело наверно тебе живется, с совком-то в голове, да?... Вы шанцевый инструмент путаете. Совок и совковая лопата это разные вещи!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:43 19-12-2025

Гость (12:44:10 19-12-2025) Цензура в кино - даже не импортном, а отечественном, глушени... При Советах сигареты не блюрили, даже в детском мультфильме "Ну, погоди!"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:10 19-12-2025

"Андрей Свинцов — депутат Госдумы, чья публичная деятельность в основном сосредоточена на символических и запретительных инициативах.

Наиболее заметные предложения Свинцова касаются борьбы с алкоголем (запрет продаж по воскресеньям, повышение возраста покупки, штрафы за «алкогольные подарки») и ужесточения контроля над интернетом — вплоть до идей о блокировке контента с нецензурной лексикой. Эти инициативы регулярно привлекают внимание СМИ, но редко доходят до стадии принятых законов.

Отдельное место в его риторике занимает тема «цифрового суверенитета»: депутат выступает за отказ от зарубежных IT-сервисов, допускает возможность блокировки продуктов Google и поддерживает усиление роли Роскомнадзора. При этом многие его заявления носят скорее декларативный характер и не сопровождаются проработанными механизмами реализации.

В целом деятельность Андрея Свинцова характеризуется активным присутствием в медиапространстве, акцентом на запретительные меры и морально-регуляторную повестку, но ограниченным числом инициатив, реально ставших частью действующего законодательства." Ну так, к сведению.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:38 19-12-2025

Гость (10:43:10 19-12-2025) "Андрей Свинцов — депутат Госдумы, чья публичная деятельност...
Кто этого Свинова выбрал?
Кого проклинать ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:49:20 19-12-2025

Жили без ютуба и дальше проживем...

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:55 19-12-2025

ППШариков (10:49:20 19-12-2025) Жили без ютуба и дальше проживем...... У некоторых вот и без мозга получается

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:41:00 19-12-2025

Гость (11:09:55 19-12-2025) У некоторых вот и без мозга получается ... Самокритично )))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:32 19-12-2025

ППШариков (10:49:20 19-12-2025) Жили без ютуба и дальше проживем...... Все с ютубом живут, дядь. У всей страны впн стоят на телефонах и пк.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:42:34 19-12-2025

Гость (11:13:32 19-12-2025) Все с ютубом живут, дядь. У всей страны впн стоят на телефон... Ошибаетесь...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:24:54 19-12-2025

ППШариков (11:42:34 19-12-2025) Ошибаетесь...... есть с задержками развития, которые справиться не могут, им приходится смотреть ковёр

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:39:39 19-12-2025

гость (15:24:54 19-12-2025) есть с задержками развития, которые справиться не могут, им ... Или не хотят...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:31 19-12-2025

Гость (11:13:32 19-12-2025) Все с ютубом живут, дядь. У всей страны впн стоят на телефон... Ошибаетесь...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

16:53:14 19-12-2025

ППШариков (10:49:20 19-12-2025) Жили без ютуба и дальше проживем...... А ещё раньше жили без электричества... И дальше бы проживали?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

11:36:33 19-12-2025

и ютую надо отключить и телегам и за впны садить года на три

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:06 19-12-2025

Холмс (11:36:33 19-12-2025) и ютую надо отключить и телегам и за впны садить года на три... Холмс, да за употребление вами некоторых веществ у нас тоже статья имеется

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

13:04:36 19-12-2025

Холмс (11:36:33 19-12-2025) и ютую надо отключить и телегам и за впны садить года на три... Ты буквы сначала выучи ,да писать научись,садило.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

13:02:21 19-12-2025

И чего это взъелись на этот ютуб?Чем он кому помешал?Способствует наведению беспилотников?Так нет вроде.Какие там законы он не соблюдает?Правду показывает про наших "патриотов"?Какие они "горячие "на самом деле и как не дурно устроились за границей?Так уже поздно запрещать ,уже все всё увидели ,да и шила в мешке не утаишь.Лезут везде со своими придумками,только вред один.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:24:03 19-12-2025

Сколько лет сотни высокооплачиваемых из бюджетных средств сотрудников занимаются только тем, что ломают интернет...
🤣

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ой

12:06:32 20-12-2025

Прикольно, Афиноген и Акакий один и тот же человек.

  0 Нравится
Ответить
