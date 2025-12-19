В Госдуме назвали сроки полного отключения YouTube

Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор будет "поступательно" ограничивать работу платформы из-за ее отказа соблюдать российское законодательство

19 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

В России могут полностью ограничить доступ к видеосервису YouTube в течение ближайших 6–12 месяцев. Об этом в интервью "Абзацу" заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, Роскомнадзор продолжит политику "поступательных ограничений" до "полного выдавливания" платформы из российского цифрового пространства. Причиной он назвал отказ YouTube соблюдать российское законодательство.

«Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», – пояснил депутат.

Он также призвал всех, кто использует YouTube для продвижения контента, как можно быстрее переходить на российские аналоги – такие как Rutube и "VK Видео".

Ранее жители Санкт-Петербурга сообщали о проблемах с доступом к YouTube у ряда провайдеров. Пользователи жаловались, что сервис перестал открываться после ограничений, введенных по требованию Роскомнадзора.