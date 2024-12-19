Правительство Алтайского края узаконило регистрацию брака вне ЗАГСа
Первой площадкой для бракосочетаний стал Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры
19 декабря 2024, 11:40, ИА Амител
18 декабря на заседании правительства Алтайского края легализовали регистрацию брака вне ЗАГСа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Год семьи первой площадкой для бракосочетания за пределами ЗАГСа стал Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). Теперь в правительстве узаконили эту процедуру и заявили, что продолжат работу в данном направлении.
Напомним, 14 июня 2024 года впервые в истории Барнаула и Алтайского края прошла официальная регистрация брака за пределами ЗАГСа. Друг другу "да" сказали Данил и Полина Огородниковы в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
11:43:23 19-12-2024
Бред полный. Давайте на ЖД вокзале уж тогда тоже.
11:48:26 19-12-2024
а расторгнуть получается сложнее.
12:33:50 19-12-2024
Musik (11:48:26 19-12-2024) а расторгнуть получается сложнее.... вход рубль, выход 10...!!!
12:42:36 19-12-2024
Musik (11:48:26 19-12-2024) а расторгнуть получается сложнее.... расторгнуть всегда было сложнее и дороже, уж поверьте...
12:05:22 19-12-2024
Расторгнуть то там же можно будет? Или вход- рубль, а выход- два?
12:11:28 19-12-2024
Так выездная регистрация вроде давно уже существует.
12:30:55 19-12-2024
Гость (12:11:28 19-12-2024) Так выездная регистрация вроде давно уже существует. ... Расписываешься то не на выездной, а в конторе, а это так, показуха
12:51:04 19-12-2024
Где поймали сношающихся ,там и регистрировать..
14:06:52 19-12-2024
Гость (12:51:04 19-12-2024) Где поймали сношающихся ,там и регистрировать..... у вас опечатка в слове "кастрировать"
13:35:38 19-12-2024
А можно на Крытом рынке? Пока не снесли.
13:46:31 19-12-2024
Как фотограф рад слышать такую новость.
13:59:35 19-12-2024
Был такой исторический казус...Узаконили публичные дома странным способом. Зашли, зарегистрировались, переспали, вышли, развелись...
18:57:33 19-12-2024
Дюша (13:59:35 19-12-2024) Был такой исторический казус...Узаконили публичные дома стра... Шикарно )
08:35:53 20-12-2024
Наконец поднаготная раскрылась...В передовице сегодняшней новость, что мусульманам разрешили иметь до четырех жен. И регистрируется всё это по религиозным канонам. А наши как всегда впереди паровоза.
08:59:00 20-12-2024
Теперь Аленей в стойло легче загонять😃