НОВОСТИОбщество

Правительство Алтайского края узаконило регистрацию брака вне ЗАГСа

Первой площадкой для бракосочетаний стал Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры

19 декабря 2024, 11:40, ИА Амител

Обручальные кольца / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Обручальные кольца / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

18 декабря на заседании правительства Алтайского края легализовали регистрацию брака вне ЗАГСа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Год семьи первой площадкой для бракосочетания за пределами ЗАГСа стал Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). Теперь в правительстве узаконили эту процедуру и заявили, что продолжат работу в данном направлении.

Напомним, 14 июня 2024 года впервые в истории Барнаула и Алтайского края прошла официальная регистрация брака за пределами ЗАГСа. Друг другу "да" сказали Данил и Полина Огородниковы в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Супруги / Фото: unsplash.com / Thomas Curryer

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край

Комментарии 15

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Гость

11:43:23 19-12-2024

Бред полный. Давайте на ЖД вокзале уж тогда тоже.

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Musik

11:48:26 19-12-2024

а расторгнуть получается сложнее.

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Гость

12:33:50 19-12-2024

Musik (11:48:26 19-12-2024) а расторгнуть получается сложнее.... вход рубль, выход 10...!!!

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Гость

12:42:36 19-12-2024

Musik (11:48:26 19-12-2024) а расторгнуть получается сложнее.... расторгнуть всегда было сложнее и дороже, уж поверьте...

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Гость

12:05:22 19-12-2024

Расторгнуть то там же можно будет? Или вход- рубль, а выход- два?

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Гость

12:11:28 19-12-2024

Так выездная регистрация вроде давно уже существует.

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Гость

12:30:55 19-12-2024

Гость (12:11:28 19-12-2024) Так выездная регистрация вроде давно уже существует. ... Расписываешься то не на выездной, а в конторе, а это так, показуха

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Гость

12:51:04 19-12-2024

Где поймали сношающихся ,там и регистрировать..

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Musik

14:06:52 19-12-2024

Гость (12:51:04 19-12-2024) Где поймали сношающихся ,там и регистрировать..... у вас опечатка в слове "кастрировать"

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Гость

13:35:38 19-12-2024

А можно на Крытом рынке? Пока не снесли.

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Гость

13:46:31 19-12-2024

Как фотограф рад слышать такую новость.

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Дюша

13:59:35 19-12-2024

Был такой исторический казус...Узаконили публичные дома странным способом. Зашли, зарегистрировались, переспали, вышли, развелись...

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Гость

18:57:33 19-12-2024

Дюша (13:59:35 19-12-2024) Был такой исторический казус...Узаконили публичные дома стра... Шикарно )

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Дюша

08:35:53 20-12-2024

Наконец поднаготная раскрылась...В передовице сегодняшней новость, что мусульманам разрешили иметь до четырех жен. И регистрируется всё это по религиозным канонам. А наши как всегда впереди паровоза.

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Денис.

08:59:00 20-12-2024

Теперь Аленей в стойло легче загонять😃

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