Правительство Алтайского края узаконило регистрацию брака вне ЗАГСа

Первой площадкой для бракосочетаний стал Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры

19 декабря 2024, 11:40, ИА Амител

Обручальные кольца / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

18 декабря на заседании правительства Алтайского края легализовали регистрацию брака вне ЗАГСа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Год семьи первой площадкой для бракосочетания за пределами ЗАГСа стал Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). Теперь в правительстве узаконили эту процедуру и заявили, что продолжат работу в данном направлении.

Напомним, 14 июня 2024 года впервые в истории Барнаула и Алтайского края прошла официальная регистрация брака за пределами ЗАГСа. Друг другу "да" сказали Данил и Полина Огородниковы в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.