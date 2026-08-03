Даже если между увольнением и новым местом есть пауза — это не повод для отказа, если в расчетном периоде у вас был официальный доход

03 августа 2026, 20:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минтруд России на платформе "Макс" разъяснил, что работники могут продолжать получать ежегодную семейную выплату даже при смене места работы.

«Место работы сменилось — право на ежегодную семейную выплату сохранилось. В 2025 году вы работали в другой компании? Это не препятствие для оформления ежегодной семейной выплаты», — говорится в сообщении.

Заявление на выплату можно подать до начала работы на новом месте при условии официального трудоустройства и уплаты НДФЛ.

«Размер выплаты определяется путем перерасчета по ставке 6% уплаченного с зарплаты подоходного налога за прошлый год. Разницу Социальный фонд перечислит родителям единым платежом», — добавили в Минтруде.

Ежегодная семейная выплата доступна работающим родителям двух и более детей при условии, что среднедушевой доход их семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов на каждого ее члена, а имущество соответствует установленным нормам.

Ранее юрист перечислил основания для отказа в получении новой семейной выплаты.