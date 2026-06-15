Выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ

15 июня 2026, 14:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

С 1 июня 2026 года россияне смогут подать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Она предусмотрена Федеральным законом № 179-ФЗ от 13 июля 2024 года и предназначена для работающих родителей. Это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Подробную информацию о важных условиях получения выплаты предоставил Life.ru Вадим Виноградов, член Общественной палаты РФ и декан факультета права НИУ ВШЭ.

«Социальный фонд России (СФР) проверит условия и пересчитает НДФЛ по ставке 6%. Затем вернет разницу между уплаченной суммой и новой ставкой. Но для получения выплаты нужно выполнить ряд требований. Их нарушение может привести к отказу», — рассказал он.

Выплата предназначена для семей, которые нуждаются в дополнительной поддержке. СФР рассчитывает среднедушевой доход семьи и сравнивает его с региональным прожиточным минимумом. Если доход превышает 1,5 прожиточного минимума, право на выплату утрачивается. Это не зависит от количества детей и уровня зарплаты родителей.

«Источник дохода тоже важен. Выплата не является самостоятельным пособием. Это механизм возврата части уплаченного НДФЛ. Ее могут получить только те, кто получал доходы, облагаемые НДФЛ, в течение расчетного периода. При отсутствии таких доходов оснований для возврата налога нет», — добавил он.

Обязательное требование — статус налогового резидента РФ. Налоговыми резидентами считаются лица, проживающие в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд (статья 207 Налогового кодекса РФ). Если заявитель не соответствует этому критерию, он не получит выплату.

При рассмотрении заявлений проводится комплексная оценка нуждаемости. Учитывается имущественное положение семьи и другие факторы. Если имущество выходит за установленные пределы, это может стать причиной отказа, даже если доход соответствует требованиям. Также проверяется наличие задолженности по алиментам. Если такие долги есть, это может повлиять на решение о выплате, пояснил юрист.

СФР принимает решения на основании заявления и данных из государственных систем. Отказ может быть связан с несоответствием критериям, ошибками или расхождениями в данных.