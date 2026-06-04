Предпринимателей Барнаула приглашают на тренинг по маркетингу для креативных индустрий
Эксперт расскажет, как превратить набор инструментов в работающую систему
04 июня 2026, 13:35, ИА Амител erid: 2W5zFHKKqnZ
17 июня 2026 года в 11:00 в центре "Мой бизнес" пройдет тренинг для представителей креативных индустрий, посвященный построению эффективного маркетинга. Участники вместе с директором по маркетингу Медиагруппы ФМ-Продакшн Татьяной Бондаревой разберут ключевые изменения маркетинговой среды и узнают, как выстраивать продвижение, которое дает результат даже при ограниченном бюджете.
Сегодня многие предприниматели сталкиваются с одной и той же проблемой: маркетинг ведется эпизодически, реклама запускается только в моменты снижения продаж, а социальные сети обновляются по остаточному принципу. В результате бизнес тратит ресурсы, но не получает стабильного роста.
На тренинге участники узнают, почему хаотичная активность в социальных сетях больше не работает, как выстроить простую и понятную маркетинговую воронку для креативного бизнеса, какие показатели действительно важно отслеживать собственнику и как оценивать эффективность продвижения без сложной аналитики.
Отдельный блок будет посвящен омниканальному (многоканальному) маркетингу. Эксперты покажут, как грамотно сочетать различные каналы коммуникации — от социальных сетей и пиара до диджитал-инструментов и радио, чтобы они усиливали друг друга и работали на общий результат.
Также участники обсудят возможности инструментов искусственного интеллекта для бизнеса. Речь пойдет о практических решениях, которые уже сегодня помогают экономить время, автоматизировать процессы и повышать эффективность работы.
Все эти знания участники смогут сразу применить на практике в формате бизнес-игры, которую будут сопровождать эксперты по различным направлениям маркетинга.
Мероприятие пройдет 17 июня в 11:00 в центре "Мой бизнес" по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19.
Подробности можно уточнить по телефону горячей линии: 8 800 222 83 22 (доб. 102)
Мероприятие организовано в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ссылка на регистрацию.
ИП Шаповалова А. Д.Реклама
13:49:01 04-06-2026
Полагаю (и надеюсь), что сегодня креативные индустрии это микроэлектроника, беспилотная техника и роботы на кухне и в магазинах, тяжелая и лёгкая промышленность.. Что касается торговли - это не бизнес..!