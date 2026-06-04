Предпринимателей Барнаула приглашают на тренинг по маркетингу для креативных индустрий

Эксперт расскажет, как превратить набор инструментов в работающую систему

04 июня 2026, 13:35, ИА Амител erid: 2W5zFHKKqnZ

Креативный бизнес / Иллюстрация сгенерирована в чате ДжиПиТи

17 июня 2026 года в 11:00 в центре "Мой бизнес" пройдет тренинг для представителей креативных индустрий, посвященный построению эффективного маркетинга. Участники вместе с директором по маркетингу Медиагруппы ФМ-Продакшн Татьяной Бондаревой разберут ключевые изменения маркетинговой среды и узнают, как выстраивать продвижение, которое дает результат даже при ограниченном бюджете.

Сегодня многие предприниматели сталкиваются с одной и той же проблемой: маркетинг ведется эпизодически, реклама запускается только в моменты снижения продаж, а социальные сети обновляются по остаточному принципу. В результате бизнес тратит ресурсы, но не получает стабильного роста.

На тренинге участники узнают, почему хаотичная активность в социальных сетях больше не работает, как выстроить простую и понятную маркетинговую воронку для креативного бизнеса, какие показатели действительно важно отслеживать собственнику и как оценивать эффективность продвижения без сложной аналитики.

Отдельный блок будет посвящен омниканальному (многоканальному) маркетингу. Эксперты покажут, как грамотно сочетать различные каналы коммуникации — от социальных сетей и пиара до диджитал-инструментов и радио, чтобы они усиливали друг друга и работали на общий результат.

Также участники обсудят возможности инструментов искусственного интеллекта для бизнеса. Речь пойдет о практических решениях, которые уже сегодня помогают экономить время, автоматизировать процессы и повышать эффективность работы.

Все эти знания участники смогут сразу применить на практике в формате бизнес-игры, которую будут сопровождать эксперты по различным направлениям маркетинга.

Мероприятие пройдет 17 июня в 11:00 в центре "Мой бизнес" по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19.

Подробности можно уточнить по телефону горячей линии: 8 800 222 83 22 (доб. 102)

Мероприятие организовано в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ссылка на регистрацию.

ИП Шаповалова А. Д.

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