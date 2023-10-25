Предприятия "Росводоканала" стали лидерами рейтинга эффективности НИУ ВШЭ

Эксперты признали эффективной тарифную политику сразу четырех предприятий группы

25 октября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики (ИЭиРИО НИУ ВШЭ) подвел итоги исследования эффективности установленных тарифов. Барнаульский водоканал занял девятое место по водоотведению и 13-е ­– по водоснабжению. В список вошли еще три предприятия из группы компаний "Росводоканал".

По словам генерального директора "Росводоканал Барнаул" Андрея Полюго, на формирование тарифов влияет целый ряд факторов. Например, обязательства водоканала как концессионера перед администрацией города, которые он должны выполнить, чтобы абоненты получили качественную услугу. Также необходимо стремиться к установленным показателям роста тарифа.

"Мы привлекли федеральные бюджетные средства ­– более 1 млрд рублей. Это позволит реализовать все мероприятия по модернизации работы системы водоснабжения и водоотведения в краевой столице и пригороде. Возвращать эти деньги мы будем постепенно ­– в течение 25 лет, что снизит нагрузку на тариф", ­– рассказал Андрей Полюго.

Анализ тарифов и себестоимости стал частью большого исследования эффективности организаций водопроводно-канализационного хозяйства, которое проводит ИЭиРИО НИУ ВШЭ.

В его рейтинг эффективности также войдут блоки, посвященные экономике, инвестициям и производственным аспектам работы водоканалов.

Операционный директор "Росводоканала" Андрей Броцман считает, что исследование привлекает внимание к очень важной проблеме: достаточности у компаний ВКХ средств для финансирования инвестиционных программ. Ведь предприятие, которое работает в убыток, не может проводить модернизацию сетей. Это, в том числе, влияет на качество воды и уровень жизни людей в городах.

"Для нас очень важно, что эксперты признали эффективной тарифную политику сразу четырех предприятий группы", – прокомментировал Андрей Броцман.