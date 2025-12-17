НОВОСТИОбщество

Превысила ожидания. Аналитики назвали среднюю зарплату курьеров в России

Спрос работодателей на курьеров увеличился, их зарплаты тоже растут

17 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Курьер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Курьер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Зарплата у курьеров в России за год увеличилась. В среднем она составила 146 тыс. рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование hh.ru.

«Оплата труда в сфере доставки демонстрирует положительную динамику. В 2025 году медианная предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в России составила 80,8 тыс. рублей, тогда как в вакансиях для курьеров – 146 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

В 2024 году размер зарплаты у курьеров в среднем составлял 116,2 тыс. рублей. За год он увеличился на 26%.

При этом ожидаемая заработная плата, которую сотрудники службы доставки отмечают в резюме, составляет в среднем 53,5 тыс. рублей – почти втрое меньше, чем предлагают работодатели.

Спрос на курьеров тоже вырос в этом году – на 15%. Самое большое количество таких вакансий размещают компании Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Ранее духовное управление мусульман России выпустило фетву, которая запрещает курьерам-мусульманам доставлять "харамные" товары. В перечень запрещенного вошли свинина, алкоголь, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, а также мясо животных, забитых недозволенным способом.

Курьер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

"В среднем 179 тысяч". Больше всего в Алтайском крае зарабатывают прорабы и курьеры

Среди других высокооплачиваемых рабочих профессий выделяются сварщики и изолировщики
Комментарии 4

Avatar Picture
гость

22:43:59 17-12-2025

Ну и здоровы врать? Или с курьерами наркоты сложили и на всех разделили?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:44 18-12-2025

Да курьеоы неплохо зарабатывать будут так как россияне не хотят аыходить из дома лень

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:53 18-12-2025

Гость (08:17:44 18-12-2025) Да курьеоы неплохо зарабатывать будут так как россияне не хо... Точно. Деградация. Люди Уже не к состоянии сходить в магазины которые на каждом углу.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:12 18-12-2025

Да не платят им столько, очередное вранье, липовая статистика

  -7 Нравится
Ответить
