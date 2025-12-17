Превысила ожидания. Аналитики назвали среднюю зарплату курьеров в России
Спрос работодателей на курьеров увеличился, их зарплаты тоже растут
17 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
Зарплата у курьеров в России за год увеличилась. В среднем она составила 146 тыс. рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование hh.ru.
«Оплата труда в сфере доставки демонстрирует положительную динамику. В 2025 году медианная предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в России составила 80,8 тыс. рублей, тогда как в вакансиях для курьеров – 146 тыс. рублей», – говорится в исследовании.
В 2024 году размер зарплаты у курьеров в среднем составлял 116,2 тыс. рублей. За год он увеличился на 26%.
При этом ожидаемая заработная плата, которую сотрудники службы доставки отмечают в резюме, составляет в среднем 53,5 тыс. рублей – почти втрое меньше, чем предлагают работодатели.
Спрос на курьеров тоже вырос в этом году – на 15%. Самое большое количество таких вакансий размещают компании Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан.
Ранее духовное управление мусульман России выпустило фетву, которая запрещает курьерам-мусульманам доставлять "харамные" товары. В перечень запрещенного вошли свинина, алкоголь, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, а также мясо животных, забитых недозволенным способом.
22:43:59 17-12-2025
Ну и здоровы врать? Или с курьерами наркоты сложили и на всех разделили?
08:17:44 18-12-2025
Да курьеоы неплохо зарабатывать будут так как россияне не хотят аыходить из дома лень
11:26:53 18-12-2025
Гость (08:17:44 18-12-2025) Да курьеоы неплохо зарабатывать будут так как россияне не хо... Точно. Деградация. Люди Уже не к состоянии сходить в магазины которые на каждом углу.
09:41:12 18-12-2025
Да не платят им столько, очередное вранье, липовая статистика