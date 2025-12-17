Превысила ожидания. Аналитики назвали среднюю зарплату курьеров в России

Спрос работодателей на курьеров увеличился, их зарплаты тоже растут

17 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Курьер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Зарплата у курьеров в России за год увеличилась. В среднем она составила 146 тыс. рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование hh.ru.

«Оплата труда в сфере доставки демонстрирует положительную динамику. В 2025 году медианная предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в России составила 80,8 тыс. рублей, тогда как в вакансиях для курьеров – 146 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

В 2024 году размер зарплаты у курьеров в среднем составлял 116,2 тыс. рублей. За год он увеличился на 26%.

При этом ожидаемая заработная плата, которую сотрудники службы доставки отмечают в резюме, составляет в среднем 53,5 тыс. рублей – почти втрое меньше, чем предлагают работодатели.

Спрос на курьеров тоже вырос в этом году – на 15%. Самое большое количество таких вакансий размещают компании Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Ранее духовное управление мусульман России выпустило фетву, которая запрещает курьерам-мусульманам доставлять "харамные" товары. В перечень запрещенного вошли свинина, алкоголь, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, а также мясо животных, забитых недозволенным способом.