Российским курьерам-мусульманам запретили доставлять свинину и другие "харамные" товары

Перевозка таких грузов приравнивается к "прямому содействию в грехе"

08 октября 2025, 11:35, ИА Амител

Курьер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Курьер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Духовное управление мусульман России выпустило фетву, которая запрещает курьерам-мусульманам доставлять "харамные" товары. Об этом пишет РИА Новости.

В перечень запрещенного вошли свинина, алкоголь, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, а также мясо животных, забитых недозволенным способом. В документе сказано, что перевозка таких грузов приравнивается к "прямому содействию в грехе".

При этом есть оговорки: если курьер не знает, что в посылке, везет груз на утилизацию или если в заказе преобладают разрешенные продукты, доставка допускается. Но даже в таком случае верующий должен отдать часть заработка, соответствующую "греховной" доле заказа, в качестве милостыни.

Россия религия

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

11:40:18 08-10-2025

самих таких курьеров отчего не отправить на родину предков? почему там не строить экономику и благосостояние?? ЗАЧЕМ сюда все прутся??

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:45 08-10-2025

Гость (11:40:18 08-10-2025) самих таких курьеров отчего не отправить на родину предков? ... Где ты видел курьеров мигрантов? Там зарплаты самые высокие, эта ниша занята местным населением.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:55 08-10-2025

Гость (12:30:45 08-10-2025) Где ты видел курьеров мигрантов? Там зарплаты самые высокие,... Ну не знаю, как там с мигрантами. В Барнауле довелось видеть чернокожего доставщика, ездит на электровелике, в шлеме, очках, на спине короб, как полагается.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:28 08-10-2025

Гость (13:13:55 08-10-2025) Ну не знаю, как там с мигрантами. В Барнауле довелось видеть... Почему нет? Он что, не человек?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:12 08-10-2025

Гость (11:40:18 08-10-2025) самих таких курьеров отчего не отправить на родину предков? ... вам словосочетание "мусульман России" ничего не говорит? У нас так-то в стране коренного населения, исповедующего ислам, полно. Или вы из тех, у кого тувинцы должны уматывать за границу России?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:14 08-10-2025

Гость (13:17:12 08-10-2025) вам словосочетание "мусульман России" ничего не говорит? У н... Тувинцы не мусульмане) Они как и буряты буддисты.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:34 08-10-2025

Гость (14:23:14 08-10-2025) Тувинцы не мусульмане) Они как и буряты буддисты.... Тувинцы были как пример того, что наши кгхм... сограждане, считающие себя истинно русскими, всех, непохожих на них считают чурками и хотят выгнать из страны. И неважно, что тувинцы, буряты, алтайцы и прочие национальности испокон века жили на той же земле, где живут и сейчас. Не помните историю про тувинку, которая родила в Питере какого-то юбилейного по счету младенца и как ей советовали уматывать на родину?.. Причем под родиной там подразумевали отнюдь не Туву)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:51 08-10-2025

Гость (11:40:18 08-10-2025) самих таких курьеров отчего не отправить на родину предков? ... А если они и их предки родились тут? Таких у нас много.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:30 08-10-2025

Странно... А водку и коньяк производить и продавать мусульманам можно? Я про Дагестан и Татарстан, забивающие Россию дешёвым техническим бухло...

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:45 08-10-2025

Гость (11:40:30 08-10-2025) Странно... А водку и коньяк производить и продавать мусульма... А с чего ты взял, что там все мусульмане? Там и атеистов полно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:03 08-10-2025

А если в такой заказ курьер плюнет три раза - ему грех так же прощается?
Вообще удивляюсь, как население не брезгует свою еду через доставки оформлять.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:14 08-10-2025

А при чем здесь курьер, эти товары не являются запрещенными, грех лежит на тех кто их заказывает, вот их и наказывайте за такие заказы, вечно перекладывают ответственность с больной головы на здоровую.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:03 08-10-2025

должен отдать часть заработка, соответствующую "греховной" доле заказа, в качестве милостыни --- А получатель милостыни, наверное, выпустившие фетву?)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:31 08-10-2025

Гость (12:32:03 08-10-2025) должен отдать часть заработка, соответствующую "греховной" д...
"За деньги да"

Возить нехаляльную еду это конечно харам, но если поделишься деньгами с другими мусульманами, то так и быть...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:03 08-10-2025

к "прямому содействию в грехе"...
Тем временем на улице 21 век... ДОжили. Скрепы, харамы, традиционные ценности...
На подходе крепостное право.

  10 Нравится
Ответить
