Российским курьерам-мусульманам запретили доставлять свинину и другие "харамные" товары
Перевозка таких грузов приравнивается к "прямому содействию в грехе"
08 октября 2025, 11:35, ИА Амител
Духовное управление мусульман России выпустило фетву, которая запрещает курьерам-мусульманам доставлять "харамные" товары. Об этом пишет РИА Новости.
В перечень запрещенного вошли свинина, алкоголь, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, а также мясо животных, забитых недозволенным способом. В документе сказано, что перевозка таких грузов приравнивается к "прямому содействию в грехе".
При этом есть оговорки: если курьер не знает, что в посылке, везет груз на утилизацию или если в заказе преобладают разрешенные продукты, доставка допускается. Но даже в таком случае верующий должен отдать часть заработка, соответствующую "греховной" доле заказа, в качестве милостыни.
11:40:18 08-10-2025
самих таких курьеров отчего не отправить на родину предков? почему там не строить экономику и благосостояние?? ЗАЧЕМ сюда все прутся??
12:30:45 08-10-2025
Гость (11:40:18 08-10-2025) самих таких курьеров отчего не отправить на родину предков? ... Где ты видел курьеров мигрантов? Там зарплаты самые высокие, эта ниша занята местным населением.
13:13:55 08-10-2025
Гость (12:30:45 08-10-2025) Где ты видел курьеров мигрантов? Там зарплаты самые высокие,... Ну не знаю, как там с мигрантами. В Барнауле довелось видеть чернокожего доставщика, ездит на электровелике, в шлеме, очках, на спине короб, как полагается.
13:34:28 08-10-2025
Гость (13:13:55 08-10-2025) Ну не знаю, как там с мигрантами. В Барнауле довелось видеть... Почему нет? Он что, не человек?
13:17:12 08-10-2025
Гость (11:40:18 08-10-2025) самих таких курьеров отчего не отправить на родину предков? ... вам словосочетание "мусульман России" ничего не говорит? У нас так-то в стране коренного населения, исповедующего ислам, полно. Или вы из тех, у кого тувинцы должны уматывать за границу России?
14:23:14 08-10-2025
Гость (13:17:12 08-10-2025) вам словосочетание "мусульман России" ничего не говорит? У н... Тувинцы не мусульмане) Они как и буряты буддисты.
14:32:34 08-10-2025
Гость (14:23:14 08-10-2025) Тувинцы не мусульмане) Они как и буряты буддисты.... Тувинцы были как пример того, что наши кгхм... сограждане, считающие себя истинно русскими, всех, непохожих на них считают чурками и хотят выгнать из страны. И неважно, что тувинцы, буряты, алтайцы и прочие национальности испокон века жили на той же земле, где живут и сейчас. Не помните историю про тувинку, которая родила в Питере какого-то юбилейного по счету младенца и как ей советовали уматывать на родину?.. Причем под родиной там подразумевали отнюдь не Туву)
13:33:51 08-10-2025
Гость (11:40:18 08-10-2025) самих таких курьеров отчего не отправить на родину предков? ... А если они и их предки родились тут? Таких у нас много.
11:40:30 08-10-2025
Странно... А водку и коньяк производить и продавать мусульманам можно? Я про Дагестан и Татарстан, забивающие Россию дешёвым техническим бухло...
13:35:45 08-10-2025
Гость (11:40:30 08-10-2025) Странно... А водку и коньяк производить и продавать мусульма... А с чего ты взял, что там все мусульмане? Там и атеистов полно.
12:02:03 08-10-2025
А если в такой заказ курьер плюнет три раза - ему грех так же прощается?
Вообще удивляюсь, как население не брезгует свою еду через доставки оформлять.
12:27:14 08-10-2025
А при чем здесь курьер, эти товары не являются запрещенными, грех лежит на тех кто их заказывает, вот их и наказывайте за такие заказы, вечно перекладывают ответственность с больной головы на здоровую.
12:32:03 08-10-2025
должен отдать часть заработка, соответствующую "греховной" доле заказа, в качестве милостыни --- А получатель милостыни, наверное, выпустившие фетву?)
14:52:31 08-10-2025
Гость (12:32:03 08-10-2025) должен отдать часть заработка, соответствующую "греховной" д...
"За деньги да"
Возить нехаляльную еду это конечно харам, но если поделишься деньгами с другими мусульманами, то так и быть...
14:01:03 08-10-2025
к "прямому содействию в грехе"...
Тем временем на улице 21 век... ДОжили. Скрепы, харамы, традиционные ценности...
На подходе крепостное право.