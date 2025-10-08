Российским курьерам-мусульманам запретили доставлять свинину и другие "харамные" товары

Перевозка таких грузов приравнивается к "прямому содействию в грехе"

Духовное управление мусульман России выпустило фетву, которая запрещает курьерам-мусульманам доставлять "харамные" товары. Об этом пишет РИА Новости.

В перечень запрещенного вошли свинина, алкоголь, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, а также мясо животных, забитых недозволенным способом. В документе сказано, что перевозка таких грузов приравнивается к "прямому содействию в грехе".

При этом есть оговорки: если курьер не знает, что в посылке, везет груз на утилизацию или если в заказе преобладают разрешенные продукты, доставка допускается. Но даже в таком случае верующий должен отдать часть заработка, соответствующую "греховной" доле заказа, в качестве милостыни.