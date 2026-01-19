Прибывший на вызов таксист в Барнауле взял аккумулятор, который "плохо лежал"

Хозяйка оставила источник питания всего на пять минут

19 января 2026, 16:00, ИА Амител

Таксист положил аккумулятор себе в багажник / Фото: скриншот из видео от читателя amic.ru

В Барнауле жители дома вычислили человека, который забрал себе аккумулятор, оставленный у дороги на пять минут. Им оказался таксист. Об этом amic.ru рассказал читатель.

Женщина пыталась завести автомобиль, но безуспешно. Аккумулятор пришлось вытащить и оставить ненадолго у дороги.

«20 минут назад оставила аккумулятор возле первого подъезда <…> со стороны парковки, поднялась наверх минут на пять, вернулась – его нет. Кто забрал? Верните, пожалуйста», – написала жительница дома в общем чате.

Вскоре позарившегося на чужое нашли – благодаря камерам видеонаблюдения. Оказалось, это таксист, который приехал на вызов. Он забрал аккумулятор и вернулся к подъезду ожидать клиента. Жильцы заявляют, что даже узнали его имя и фамилию, а также место работы.

Ранее в Бийске 60-летний мужчина проник в чужой автомобиль и забрал пакет с вещами. Добычей стали теплый комбинезон, снуд и обувь для собаки, четыре упаковки шоколада и лонгслив хозяйки иномарки.