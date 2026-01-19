Прибывший на вызов таксист в Барнауле взял аккумулятор, который "плохо лежал"
Хозяйка оставила источник питания всего на пять минут
19 января 2026, 16:00, ИА Амител
В Барнауле жители дома вычислили человека, который забрал себе аккумулятор, оставленный у дороги на пять минут. Им оказался таксист. Об этом amic.ru рассказал читатель.
Женщина пыталась завести автомобиль, но безуспешно. Аккумулятор пришлось вытащить и оставить ненадолго у дороги.
«20 минут назад оставила аккумулятор возле первого подъезда <…> со стороны парковки, поднялась наверх минут на пять, вернулась – его нет. Кто забрал? Верните, пожалуйста», – написала жительница дома в общем чате.
Вскоре позарившегося на чужое нашли – благодаря камерам видеонаблюдения. Оказалось, это таксист, который приехал на вызов. Он забрал аккумулятор и вернулся к подъезду ожидать клиента. Жильцы заявляют, что даже узнали его имя и фамилию, а также место работы.
Ранее в Бийске 60-летний мужчина проник в чужой автомобиль и забрал пакет с вещами. Добычей стали теплый комбинезон, снуд и обувь для собаки, четыре упаковки шоколада и лонгслив хозяйки иномарки.
16:06:11 19-01-2026
Хозяйственный какой. Всё в дом, всё в дом ...
16:10:53 19-01-2026
хозяйственный.
16:14:55 19-01-2026
20 минут назад оставила и поднялась на 5 минут ...
"жена мужу - я на 5 минут к соседке, а ты каждые полчаса суп помешивай"
19:27:30 19-01-2026
мимопроходил (16:14:55 19-01-2026) 20 минут назад оставила и поднялась на 5 минут ..."ж... Ну она целых 15 минут думала, куда он делся. А потом уже в чат написала. Сразу не догадалась.
По сути, запросто мужик мог подумать, что поставили новый а этот выкинули. Не каждый должен знать, что за него можно за дохлый деньги получить.
По дороге едешь, тоже бывает всякая всячина с машин вываливается, тоже брать нельзя получается. Раз даже видел поршень от двигателя валялся ))
10:53:19 20-01-2026
Гость (19:27:30 19-01-2026) Ну она целых 15 минут думала, куда он делся. А потом уже в ч...
Есть такое очень сложное правило, недоступное для многих умов: "Не твоё - не трогай"
16:26:35 19-01-2026
Мужик дороги от мусора чистит
16:28:06 19-01-2026
А с чего вы взяли что это таксист? Такси должно иметь специальную раскраску и знаки. А это просто левый чел.
16:33:11 19-01-2026
ну тут не мудрено подумать что его просто выбросили и таксист решил помочь зеленым сдать его на утилизацию, что бы не загрязнять природу
22:31:17 19-01-2026
Гость (16:33:11 19-01-2026) ну тут не мудрено подумать что его просто выбросили и таксис... Если не балбес, так и съедет с этой типа кражи. Можно даже предъявить за моральные страдания видя выкинутый аккум и физическую боль в пояснице.
16:33:13 19-01-2026
опять фраер и аккумулятор? =)