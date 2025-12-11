В Бийске предпенсионер с "темным прошлым" украл ботиночки для собаки и шоколадки

Мужчина ходил по улице, пробовал открыть разные автомобили и похищал вещи

11 декабря 2025, 11:42, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ранее судимый 60-летний житель Бийска проник в чужой автомобиль и забрал пакет с вещами, сообщает региональное МВД.

«Добычей стали теплый комбинезон, снуд и обувь для собаки, четыре упаковки шоколада, а также лонгслив хозяйки иномарки. Ущерб заявительница оценила в 5,5 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Мужчина признался, что ходил по улице и пробовал открыть разные автомобили, похищал вещи и уносил домой.

Возбуждено уголовное дело. В отношении бийчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

