НОВОСТИПроисшествия

В Бийске предпенсионер с "темным прошлым" украл ботиночки для собаки и шоколадки

Мужчина ходил по улице, пробовал открыть разные автомобили и похищал вещи

11 декабря 2025, 11:42, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ранее судимый 60-летний житель Бийска проник в чужой автомобиль и забрал пакет с вещами, сообщает региональное МВД.

«Добычей стали теплый комбинезон, снуд и обувь для собаки, четыре упаковки шоколада, а также лонгслив хозяйки иномарки. Ущерб заявительница оценила в 5,5 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Мужчина признался, что ходил по улице и пробовал открыть разные автомобили, похищал вещи и уносил домой.

Возбуждено уголовное дело. В отношении бийчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Рубцовске мужчина украл в магазине обувь для ребенка из-за бедности. На суде он признал вину и искренне раскаялся.

Фото: amic.ru

Житель Алтая украл кошелёк у бабушки и за каждую потраченную тысячу получил год строгого режима

В кошельке находилось 6,5 тыс. рублей, из которых мужчина успел потратить 2,5 тысячи
НОВОСТИПроисшествия
Бийск Криминал

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:03:02 11-12-2025

Как романтично. Предпенсионер, судимый 60-летний житель Бийска.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:43 11-12-2025

Снуд, лонгслив, что за дичь ? Нормально по-русски нельзя писать ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:19:03 15-12-2025

Гость (16:42:43 11-12-2025) Снуд, лонгслив, что за дичь ? Нормально по-русски нельзя пис... Мне больше интересно кто так люто минусует. Какая англоязычная обезьяна.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров