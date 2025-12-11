В Бийске предпенсионер с "темным прошлым" украл ботиночки для собаки и шоколадки
Мужчина ходил по улице, пробовал открыть разные автомобили и похищал вещи
11 декабря 2025, 11:42, ИА Амител
В Алтайском крае ранее судимый 60-летний житель Бийска проник в чужой автомобиль и забрал пакет с вещами, сообщает региональное МВД.
«Добычей стали теплый комбинезон, снуд и обувь для собаки, четыре упаковки шоколада, а также лонгслив хозяйки иномарки. Ущерб заявительница оценила в 5,5 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Мужчина признался, что ходил по улице и пробовал открыть разные автомобили, похищал вещи и уносил домой.
Возбуждено уголовное дело. В отношении бийчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Рубцовске мужчина украл в магазине обувь для ребенка из-за бедности. На суде он признал вину и искренне раскаялся.
12:03:02 11-12-2025
Как романтично. Предпенсионер, судимый 60-летний житель Бийска.
16:42:43 11-12-2025
Снуд, лонгслив, что за дичь ? Нормально по-русски нельзя писать ?
22:19:03 15-12-2025
Гость (16:42:43 11-12-2025) Снуд, лонгслив, что за дичь ? Нормально по-русски нельзя пис... Мне больше интересно кто так люто минусует. Какая англоязычная обезьяна.