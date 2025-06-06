Приговор бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву вынесут 6 июня

Ранее в ходе судебных прений прокурор запросил для чиновника 11 лет строгого режима

06 июня 2025, 13:42, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Приговор бывшему заместителю главы Барнаула Антону Шеломенцеву вынесут 6 июня в 15:30. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

30 мая 2025 года стадия судебных прений в суде подошла к концу. 6 июня в 13:00 стартовало судебное заседание, где экс-чиновник выступает с последним словом. В ходе прений 16 мая прокурор запросил для него 11 лет строгого режима, а также штраф в размере 25 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на пять лет.

Напомним, бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что Шеломенцев получил взятку в размере 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного через посредника Сергея Щукина. Бизнесмен передал деньги за помощь в заключении контрактов для работы на маршрутах № 41 и 78. Однако Бесчастному они так и не достались. 2 млн Шеломенцев "отмыл", купив за 1,2 млн рублей автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч забрал себе Щукин за "посредничество".

Также Шеломенцев получил две взятки от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. В феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин решили построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Им нужен был проект, за которым Шеломенцев и Щукин обратились к Денису Илюшину. Предприниматель сделал проектную документацию номинальной стоимостью 350 тысяч рублей, но денег Илюшину никто не заплатил. Бизнесмену взамен обещали покровительствовать при заключении госконтрактов.

Кроме того, следствие уверено, что в феврале 2022 года Илюшин передал Антону Шеломенцеву через Сергея Щукина 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов.