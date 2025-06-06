"Темные страницы". Бывший замглавы Барнаула Шеломенцев выступил в суде с последним словом

Он подчеркнул, что его оговорили и следствие об этом якобы знает

06 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Бывший заместитель главы Барнаула Антон Шеломенцев в пятницу, 6 июня, выступил в Центральном районном суде с последним словом. Напомним, сегодня же ему огласят приговор.

Шеломенцев в своем последнем слове заявил, что он не виновен и его оговорили, и надеется, что справедливость восторжествует и суд во всем разберется.

"Несмотря на то, что суд в современном обществе воспринимается порой лишь как инстанция, назначающая наказание, я твердо верю в то, что справедливость восторжествует", – отметил Шеломенцев.

По его словам, все обвинение построено на показаниях одного истца, которые "противоречат фактам", а также "происходит их корректировка", при этом "нужные показания выдергивались из контекста". Он подчеркнул, что его оклеветали:

"Это подтверждается его первоначальными показаниями, свидетельскими показаниями и экспертизой по делу".

В заключение Шеломенцев отметил, что "единственная его вина в том, что он когда-то занимал должность".

"Разве можно обвинить человека из-за того, что он был должностным лицом. Нет преступления без наказания, нет наказания без законов. Все мы члены общества, покупаем и продаем имущество, общаемся в силу разных обстоятельств. Но получается, если ты должностное лицо, то можно тебя оговорить тем или иным способом, и все поверят. Очень сильно напоминает темные страницы истории нашей великой страны. Получается, оговорить можно любого", – обратился Шеломенцев к судье.

Напомним, бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).



В ходе прений 16 мая прокурор запросил для него 11 лет строгого режима, а также штраф в размере 25 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на пять лет.