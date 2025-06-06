"Темные страницы". Бывший замглавы Барнаула Шеломенцев выступил в суде с последним словом
Он подчеркнул, что его оговорили и следствие об этом якобы знает
06 июня 2025, 14:00, ИА Амител
Бывший заместитель главы Барнаула Антон Шеломенцев в пятницу, 6 июня, выступил в Центральном районном суде с последним словом. Напомним, сегодня же ему огласят приговор.
Шеломенцев в своем последнем слове заявил, что он не виновен и его оговорили, и надеется, что справедливость восторжествует и суд во всем разберется.
"Несмотря на то, что суд в современном обществе воспринимается порой лишь как инстанция, назначающая наказание, я твердо верю в то, что справедливость восторжествует", – отметил Шеломенцев.
По его словам, все обвинение построено на показаниях одного истца, которые "противоречат фактам", а также "происходит их корректировка", при этом "нужные показания выдергивались из контекста". Он подчеркнул, что его оклеветали:
"Это подтверждается его первоначальными показаниями, свидетельскими показаниями и экспертизой по делу".
В заключение Шеломенцев отметил, что "единственная его вина в том, что он когда-то занимал должность".
"Разве можно обвинить человека из-за того, что он был должностным лицом. Нет преступления без наказания, нет наказания без законов. Все мы члены общества, покупаем и продаем имущество, общаемся в силу разных обстоятельств. Но получается, если ты должностное лицо, то можно тебя оговорить тем или иным способом, и все поверят. Очень сильно напоминает темные страницы истории нашей великой страны. Получается, оговорить можно любого", – обратился Шеломенцев к судье.
Напомним, бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
В ходе прений 16 мая прокурор запросил для него 11 лет строгого режима, а также штраф в размере 25 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на пять лет.
14:17:30 06-06-2025
Рафик ниучом неувиноват!
14:49:46 06-06-2025
да все в курсе, но приговор будет. статистику портить нельзя
15:55:44 06-06-2025
Суд обязан разбираться, а не просто обвинять
17:06:33 06-06-2025
ОГОВОРИЛИ Антона, значит кому-то выгодно.
17:17:00 06-06-2025
Даже не применительно к самому Шеломенцеву. Виновен он или нет, не знаю. Но в чем с ним соглашусь, так это в этом: Суд в современном обществе воспринимается порой лишь как инстанция, назначающая наказание.