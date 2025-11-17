Новый уровень комфорта. "Два этажа" объявляет о старте продаж в поселке "Березовый мыс"

Один из лидеров малоэтажного строительства Барнаула выходит на новую локацию с уровнем комфорта, которого давно ждали

Команда компании "Два этажа" / Фото: Андрей Лихошерстов

Выбор загородного дома – не просто прагматичное решение о расширении жилплощади. Человек ищет место для уединенного и комфортного образа жизни на свежем воздухе, где будут расти дети и создаваться семейные традиции. Барнаульский застройщик "Два этажа" прекрасно понимает, что стоит за мечтой о собственном доме. Компания, в портфеле которой уже более 400 объектов, завоевала репутацию надежного партнера. Сегодня "Два этажа" разрабатывают собственный коттеджный поселок за Южным, строительство которого начнется весной, и параллельно выходит в перспективную локацию – "Березовый мыс".

Строительство без стресса

Застройщик работает в малоэтажном строительстве с 2015 года и за десятилетие стал одной из самых крупных и известных компаний в Барнауле. Фирма дважды получала премию "Народный знак качества", в 2025 году была номинирована уже в третий раз и вошла в список финалистов.

Сегодня "Два этажа" – это полноценная команда, в составе которой инженеры технического надзора, конструкторы, архитекторы, прорабы, менеджеры, бухгалтеры, специалисты по снабжению и опытные строительные бригады.

В компании уверены: стройка не должна быть стрессом.

«Мы боремся с главными страхами клиентов – что придется все контролировать, могут быть срывы сроков, удорожание или ошибки. Мы выстроили двойную систему контроля: инженер технадзора проверяет работу прорабов, а прорабы – работу бригад. С клиентом работает менеджер по сопровождению, который круглосуточно отвечает на вопросы и оформляет все необходимые документы», – говорят в компании.Такой подход позволяет обеспечивать качество, которое отражается и на внешнем виде домов, и на их эксплуатации. Кроме того, "Два этажа" строят по эскроу-счетам, что делает сделку максимально прозрачной и безопасной.

Новый стандарт загородной жизни

Коттеджный поселок "Березовый мыс" – современный проект, который в корне меняет представление о загородной жизни. Он расположен всего в 20 минутах от Барнаула, напротив ЖК "Ботаника", в Первомайском районе.

Здесь все продумано до мелочей. Главная особенность – заасфальтированные дороги на этапе массовой застройки (асфальт есть даже не во всех построенных поселках Барнаула).

Помимо дорог, в "Березовом мысе" создают полноценную инфраструктуру:

поселок будет закрытым (с красивым въездом), что обеспечит безопасность и спокойствие жильцов;

уже строят фитнес-центр с бассейном для активного отдыха;

появятся детские и спортивные площадки, аллеи, а также зона для коммерческих объектов – магазинов и других удобств;

будет управляющая компания;

уже подключены все коммуникации – свет, вода, газ, электричество.

Заасфальтированные дороги в поселке "Березовый мыс" / Фото: Светлана Матвеева

"Березовый мыс" – о том, каким должен быть современный частный сектор: не просто участки с домами, а комфортное, организованное пространство для жизни.

Дома, в которых хочется жить

Для "Березового мыса" компания "Два этажа" отобрала свои лучшие проекты.

Это современные дома площадью от 70 до 96 "квадратов":

70 кв. м – компактный, уютный проект с двумя спальнями;

73 кв. м – три спальни для семьи с детьми;

86 кв. м – три спальни, включая мастер-спальню;

96 кв. м – просторный вариант с мастер-спальней.

Отдельное внимание – новинке, созданной специально для "Березового мыса", One 84*. Это более доступная версия легендарного проекта One 110, который стал хитом продаж, но был выше средней стоимости. В One 84 оставили двухсветное пространство в гостиной с высотой потолков 4,5 метра, архитектурную выразительность и эргономику, но немного уменьшили площадь. Проект обещает стать новым фаворитом.

Проект One 84 / Визуализация компании "Два этажа"

Все дома "Два этажа" строит в едином архитектурном стиле, что формирует гармоничный вид улиц. Практически все клиенты компании отмечают, что жилье выглядит красиво и современно.

Мечта по доступной цене

Стоимость домов в "Березовом мысе" начинается от 6,5 млн рублей за дом с участком (предложение доступно до конца 2025 года).

Компания предлагает разные способы покупки:

готовый дом;

строительство по договору подряда;

трейд-ин – обмен квартиры на дом.

А еще – гибкие условия: семейная ипотека (с субсидированием ставки), ИТ-ипотека и сельская (ее могут оформить работники АПК, медицины, образования, администрации, а также участники СВО и вдовы участников СВО).

Все вопросы по документам, ипотеке и подбору программы закрывает команда "Два этажа" – клиенту не придется искать брокеров и консультантов.

За десять лет работы компания доказала, что строительство домов – это не только про кирпичи и бетон. Это про людей, семью и будущее.

Добро пожаловать в "Березовый мыс" – место, где мечты о загородном доме становятся реальностью.

