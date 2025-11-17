Новый уровень комфорта. "Два этажа" объявляет о старте продаж в поселке "Березовый мыс"
Один из лидеров малоэтажного строительства Барнаула выходит на новую локацию с уровнем комфорта, которого давно ждали
17 ноября 2025, 12:05, ИА Амител erid: 2W5zFJ3L82
Выбор загородного дома – не просто прагматичное решение о расширении жилплощади. Человек ищет место для уединенного и комфортного образа жизни на свежем воздухе, где будут расти дети и создаваться семейные традиции. Барнаульский застройщик "Два этажа" прекрасно понимает, что стоит за мечтой о собственном доме. Компания, в портфеле которой уже более 400 объектов, завоевала репутацию надежного партнера. Сегодня "Два этажа" разрабатывают собственный коттеджный поселок за Южным, строительство которого начнется весной, и параллельно выходит в перспективную локацию – "Березовый мыс".
Строительство без стресса
Застройщик работает в малоэтажном строительстве с 2015 года и за десятилетие стал одной из самых крупных и известных компаний в Барнауле. Фирма дважды получала премию "Народный знак качества", в 2025 году была номинирована уже в третий раз и вошла в список финалистов.
Сегодня "Два этажа" – это полноценная команда, в составе которой инженеры технического надзора, конструкторы, архитекторы, прорабы, менеджеры, бухгалтеры, специалисты по снабжению и опытные строительные бригады.
В компании уверены: стройка не должна быть стрессом.
«Мы боремся с главными страхами клиентов – что придется все контролировать, могут быть срывы сроков, удорожание или ошибки. Мы выстроили двойную систему контроля: инженер технадзора проверяет работу прорабов, а прорабы – работу бригад. С клиентом работает менеджер по сопровождению, который круглосуточно отвечает на вопросы и оформляет все необходимые документы», – говорят в компании.Такой подход позволяет обеспечивать качество, которое отражается и на внешнем виде домов, и на их эксплуатации. Кроме того, "Два этажа" строят по эскроу-счетам, что делает сделку максимально прозрачной и безопасной.
Новый стандарт загородной жизни
Коттеджный поселок "Березовый мыс" – современный проект, который в корне меняет представление о загородной жизни. Он расположен всего в 20 минутах от Барнаула, напротив ЖК "Ботаника", в Первомайском районе.
Здесь все продумано до мелочей. Главная особенность – заасфальтированные дороги на этапе массовой застройки (асфальт есть даже не во всех построенных поселках Барнаула).
Помимо дорог, в "Березовом мысе" создают полноценную инфраструктуру:
- поселок будет закрытым (с красивым въездом), что обеспечит безопасность и спокойствие жильцов;
- уже строят фитнес-центр с бассейном для активного отдыха;
- появятся детские и спортивные площадки, аллеи, а также зона для коммерческих объектов – магазинов и других удобств;
- будет управляющая компания;
- уже подключены все коммуникации – свет, вода, газ, электричество.
"Березовый мыс" – о том, каким должен быть современный частный сектор: не просто участки с домами, а комфортное, организованное пространство для жизни.
Дома, в которых хочется жить
Для "Березового мыса" компания "Два этажа" отобрала свои лучшие проекты.
Это современные дома площадью от 70 до 96 "квадратов":
- 70 кв. м – компактный, уютный проект с двумя спальнями;
- 73 кв. м – три спальни для семьи с детьми;
- 86 кв. м – три спальни, включая мастер-спальню;
- 96 кв. м – просторный вариант с мастер-спальней.
Отдельное внимание – новинке, созданной специально для "Березового мыса", One 84*. Это более доступная версия легендарного проекта One 110, который стал хитом продаж, но был выше средней стоимости. В One 84 оставили двухсветное пространство в гостиной с высотой потолков 4,5 метра, архитектурную выразительность и эргономику, но немного уменьшили площадь. Проект обещает стать новым фаворитом.
Все дома "Два этажа" строит в едином архитектурном стиле, что формирует гармоничный вид улиц. Практически все клиенты компании отмечают, что жилье выглядит красиво и современно.
Мечта по доступной цене
Стоимость домов в "Березовом мысе" начинается от 6,5 млн рублей за дом с участком (предложение доступно до конца 2025 года).
Компания предлагает разные способы покупки:
- готовый дом;
- строительство по договору подряда;
- трейд-ин – обмен квартиры на дом.
А еще – гибкие условия: семейная ипотека (с субсидированием ставки), ИТ-ипотека и сельская (ее могут оформить работники АПК, медицины, образования, администрации, а также участники СВО и вдовы участников СВО).
Все вопросы по документам, ипотеке и подбору программы закрывает команда "Два этажа" – клиенту не придется искать брокеров и консультантов.
За десять лет работы компания доказала, что строительство домов – это не только про кирпичи и бетон. Это про людей, семью и будущее.
Добро пожаловать в "Березовый мыс" – место, где мечты о загородном доме становятся реальностью.
Строительная компания "Два этажа"
Адрес: Барнаул, ул. Сиреневая, 31. Офис 303, 3 этаж
График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00
ВК
ТГ
СайтБанки-партнеры: ПАО "Сбербанк", ВТБ (ПАО), АО "Дом.рф", Банк Левобережный (ПАО), ПАО "СовкомБанк", АО "Россельхозбанк".
*One 84 ("Уан 84")
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте компании "Два этажа".
ООО "Два этажа"Реклама
08:14:27 19-11-2025
Очень не удачный проект дома. Всего две маленьких спальни при такой большой площади дома.
13:12:47 24-11-2025
Гость (08:14:27 19-11-2025) Очень не удачный проект дома. Всего две маленьких спальни пр... В этом проекте планировка сформирована осознанно: большая кухня-гостиная как основная зона жизни семьи, а компактные спальни — как функциональные пространства для отдыха. Дополнительно предусмотрены два санузла, котельная- постирочная. Такое решение обеспечивает комфортную эксплуатацию дома и оптимальный баланс помещений