Профинансировав какие-то копейки, можно получить реальное лишение свободы

31 июля 2026, 13:48, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Сейчас лучше не оплачивать подписки и платные реакции в Telegram, заявил aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский.

Накануне ФСБ предъявила обвинение основателю Telegram Павлу Дурову* в содействии террористической деятельности, так как администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.

«Лучше не оплачивать ни подписки, ни платные реакции уже сейчас. Пока Telegram еще не признан продуктом экстремистской организации, но оплачивать ничего я не советую», — сказал Аграновский.

Он отметил, что оплата подписок может привести к серьезным неприятностям:

«Профинансировав какие-то копейки, можно получить реальное лишение свободы. Практика уже есть».

Ранее Дмитрий Аграновский в беседе с amic.ru оценил уголовное дело против Дурова и объявление его в розыск. Он подчеркнул, что любой интернет-сервис можно использовать в криминальной деятельности.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов