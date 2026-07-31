Приведет ли оплата подписок и платных реакций в Telegram к уголовной ответственности?
Профинансировав какие-то копейки, можно получить реальное лишение свободы
31 июля 2026, 13:48, ИА Амител
Сейчас лучше не оплачивать подписки и платные реакции в Telegram, заявил aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский.
Накануне ФСБ предъявила обвинение основателю Telegram Павлу Дурову* в содействии террористической деятельности, так как администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.
«Лучше не оплачивать ни подписки, ни платные реакции уже сейчас. Пока Telegram еще не признан продуктом экстремистской организации, но оплачивать ничего я не советую», — сказал Аграновский.
Он отметил, что оплата подписок может привести к серьезным неприятностям:
«Профинансировав какие-то копейки, можно получить реальное лишение свободы. Практика уже есть».
Ранее Дмитрий Аграновский в беседе с amic.ru оценил уголовное дело против Дурова и объявление его в розыск. Он подчеркнул, что любой интернет-сервис можно использовать в криминальной деятельности.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
14:01:15 31-07-2026
наконец то вся эта премиум шушера в телеге нагнется (или сядет)
19:44:29 31-07-2026
В принципе не плачу ни МАХу ни ВК с их Дайвинчиками ни Телеграму - все они жулики, только банды разные.
19:46:13 31-07-2026
И ЖКХ не плачу пока не предоставят справку об отсутствии связи с террористами и решение суда тут не требуется.
19:58:11 31-07-2026
Дурдом, загнобили национальный мессенджер с многомиллионной аудиторией, но все равно, не могут заставить пересесть на скам, это фиаско.
20:57:01 31-07-2026
Вести ФМ и Соловьев финансировались Дуровым - их посадят? У Кремля канал в Телеге.