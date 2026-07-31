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Приведет ли оплата подписок и платных реакций в Telegram к уголовной ответственности?

Профинансировав какие-то копейки, можно получить реальное лишение свободы

31 июля 2026, 13:48, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Сейчас лучше не оплачивать подписки и платные реакции в Telegram, заявил aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский.

Накануне ФСБ предъявила обвинение основателю Telegram Павлу Дурову* в содействии террористической деятельности, так как администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.

«Лучше не оплачивать ни подписки, ни платные реакции уже сейчас. Пока Telegram еще не признан продуктом экстремистской организации, но оплачивать ничего я не советую», — сказал Аграновский.

Он отметил, что оплата подписок может привести к серьезным неприятностям:

«Профинансировав какие-то копейки, можно получить реальное лишение свободы. Практика уже есть».

Ранее Дмитрий Аграновский в беседе с amic.ru оценил уголовное дело против Дурова и объявление его в розыск. Он подчеркнул, что любой интернет-сервис можно использовать в криминальной деятельности.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россиянам разъяснили, можно ли пользоваться Telegram после предъявления обвинений Дурову

Пока мессенджер не внесен в реестр запрещенных ресурсов, его использование для обычных граждан не является нарушением закона
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Комментарии 5

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Гость

14:01:15 31-07-2026

наконец то вся эта премиум шушера в телеге нагнется (или сядет)

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Вежливый Человек

19:44:29 31-07-2026

В принципе не плачу ни МАХу ни ВК с их Дайвинчиками ни Телеграму - все они жулики, только банды разные.

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Вежливый Человек

19:46:13 31-07-2026

И ЖКХ не плачу пока не предоставят справку об отсутствии связи с террористами и решение суда тут не требуется.

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Гость

19:58:11 31-07-2026

Дурдом, загнобили национальный мессенджер с многомиллионной аудиторией, но все равно, не могут заставить пересесть на скам, это фиаско.

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Вежливый Человек

20:57:01 31-07-2026

Вести ФМ и Соловьев финансировались Дуровым - их посадят? У Кремля канал в Телеге.

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