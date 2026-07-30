Включение в реестр влечет за собой ряд правовых последствий

30 июля 2026, 19:25, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: официальный телеграм-канал Павла Дурова / t.me/durov

Росфинмониторинг включил Павла Дурова в список экстремистов и террористов, как следует из информации на официальном сайте ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

«Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 г.р., город Ленинград», — говорится в перечне.

Физические и юридические лица, попавшие в этот реестр, ограничены в праве сотрудничать со средствами массовой информации, публиковать данные в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и использовать финансовые услуги, за исключением тех, что связаны с уплатой налогов, выплатой заработной платы и возмещением ущерба.

Ранее россиянам разъяснили, можно ли пользоваться Telegram после предъявления обвинений Дурову.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов