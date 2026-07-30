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Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в список экстремистов и террористов

Включение в реестр влечет за собой ряд правовых последствий

30 июля 2026, 19:25, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: официальный телеграм-канал Павла Дурова / t.me/durov
Павел Дуров / Фото: официальный телеграм-канал Павла Дурова / t.me/durov

Росфинмониторинг включил Павла Дурова в список экстремистов и террористов, как следует из информации на официальном сайте ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

«Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 г.р., город Ленинград», — говорится в перечне.

Физические и юридические лица, попавшие в этот реестр, ограничены в праве сотрудничать со средствами массовой информации, публиковать данные в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и использовать финансовые услуги, за исключением тех, что связаны с уплатой налогов, выплатой заработной платы и возмещением ущерба.

Ранее россиянам разъяснили, можно ли пользоваться Telegram после предъявления обвинений Дурову.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Павел Дуров / Фото: Tatan Syuflana / AP/TASS

ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму

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Комментарии 3

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Вежливый Человек

09:14:34 31-07-2026

Цукерберг и Маск, прочие создатели ресурсов, которые используют в своих целях украинские спецслужбы, также должны быть включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Между прочим, Маск сознательно поставляет спутниковые системы для нанесения ударов по России.
Нужен равный подход ко всем сообщникам террористов.

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Гость

11:07:20 31-07-2026

Вежливый Человек (09:14:34 31-07-2026) Цукерберг и Маск, прочие создатели ресурсов, которые использ...
Для этого у них кишка тонка

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Гость

11:07:14 31-07-2026

там говорять на скринах у ФСБ VK, однако......... Причем тут телеграмм

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