Инициативу озвучили в Госдуме

01 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме (ГД) предложили предоставлять скидку на бензин тем водителям, которые в течение месяца не имели штрафов за нарушения правил дорожного движения и не провоцировали ДТП. С инициативой заместитель председателя ГД Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру энергетики РФ Сергею Цивилеву и руководителю Госавтоинспекции Михаилу Черникову, сообщает РИА Новости.

По замыслу, аккуратным водителям предполагается предоставлять право на скидку в размере 10% при заправке топливом на любой автозаправочной станции страны в течение месяца, в случае отсутствия нарушений ПДД и не совершения ДТП по их вине в предшествующем месяце. Для реализации потребуется создание безопасного канала обмена информацией между Госавтоинспекцией и системами АЗС, обеспечивающего возможность проверки статуса водителя при помощи мобильного приложения или карты лояльности.

В качестве способа возмещения расходов АЗС предлагается изучить создание специального фонда. Источником финансирования могут стать отчисления от штрафов, взимаемых за наиболее серьезные правонарушения, представляющие опасность для общества, например, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.