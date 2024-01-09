Возможный "политеховский" маньяк Виталий Манишин останется под арестом до апреля

Срок содержания Манишина под арестом истекал 2 января

09 января 2024, 12:25, ИА Амител

Виталий Манишин/ Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Виталий Манишин, которого обвиняют в преступлениях "политеховского" маньяка, останется под арестом до 2 апреля 2024 года. Октябрьский районный суд Барнаула продлил ему меру пресечения, которая истекала 2 января. Заседание состоялось 28 декабря в 13:30, сообщили amic.ru в Октябрьском районном суде.

Материалы о продлении меры пресечения Манишину ушли в Октябрьский районный суд 26 декабря, сказано в картотеке суда.

Последний раз меру пресечения Манишину продлевали 14 ноября до 2 января 2024 года.

Несколько раз защита Манишина пыталась оспорить решение и перевести его на домашний арест, но в этом суд адвокатам отказывал.

Напомним, что Виталий Манишин попал в СИЗО 18 мая 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава.

В ходе допроса Манишин признался в убийствах пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году, а потом рассказал о еще трех совершенных убийствах студенток (17-летней Елены Анисимовой, 21-летней Чодураа Ооржак и 26-летней Натальи Бердышевой), а также одной женщины – 54-летней Валентины Михайлюковой.

На данный момент Виталий Манишин проходит по двум пунктам статьи 105 УК РФ. По первому он подозревается в убийстве двух или более лиц, а по второму – в убийстве с целью скрыть другое преступление, связанное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.

При этом жена Манишина ранее рассказывала о давлении следствия на подозреваемого и его семью.