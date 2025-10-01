"Признан виновным". Видео оглашения приговора Манишину и комментарий гособвинения

На судебном заседании Манишин заявил, что свою вину в совершении преступлений признает

В Барнауле 1 октября 2025 года суд вынес приговор бывшему замглавы Калманского района Виталию Манишину по делу "политеховского" маньяка. За убийства 11 девушек и женщин, совершенные в период с 1989 по 2000 год, он получил 25 лет лишения свободы.

Гособвинение рассказало о жертвах "политеховского" маньяка.

Гособвинение также отметило, что на судебном заседании Манишин заявил, что свою вину в совершении преступлений признает.

«29 сентября в последнем слове Манишин попросил извинения у родственников убитых девушек», – подчеркнуло гособвинение.

Манишина, признанного виновным в убийстве 11 девушек, увезли из суда.

Напомним, Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава.



На допросах Манишин признался еще в десяти убийствах, его жертвами стали: Чодураа Ооржак, Светлана Филипченко, Наталья Бердышева, Юлия Техтиекова, Елена Анисимова, Валентина Михайлюкова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова.



