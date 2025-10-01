"Признан виновным". Видео оглашения приговора Манишину и комментарий гособвинения
На судебном заседании Манишин заявил, что свою вину в совершении преступлений признает
01 октября 2025, 18:03, ИА Амител
В Барнауле 1 октября 2025 года суд вынес приговор бывшему замглавы Калманского района Виталию Манишину по делу "политеховского" маньяка. За убийства 11 девушек и женщин, совершенные в период с 1989 по 2000 год, он получил 25 лет лишения свободы.
Гособвинение также отметило, что на судебном заседании Манишин заявил, что свою вину в совершении преступлений признает.
«29 сентября в последнем слове Манишин попросил извинения у родственников убитых девушек», – подчеркнуло гособвинение.
Напомним, Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава.
На допросах Манишин признался еще в десяти убийствах, его жертвами стали: Чодураа Ооржак, Светлана Филипченко, Наталья Бердышева, Юлия Техтиекова, Елена Анисимова, Валентина Михайлюкова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова.
20:26:01 01-10-2025
Встречайте лет через 10 по УДО и подорваному в казиматах здоровью.
20:33:38 01-10-2025
Проследите,пожалуйста, чтобы контракт не дали ему подписать с министерством обороны в обмен на президентское помилование.
19:21:55 02-10-2025
Наш гуманный добрый суд! Не дали пожизненного в связи с истечением срока давности. Это что? Какой может быть срок давности, столько людей зверски убил. И человек, которого перед ним подозревали - тоже погиб! Почему его гибель не учитывается? Прощение он у родственников попросил - да кому нужно его прощение, людей уже не вернуть. Посидит и выйдет по УДО.