Сидел повесив голову. Фоторепортаж с приговора барнаульскому маньяку Виталию Манишину
За убийство 11 девушек и женщин он получил 25 лет лишения свободы
01 октября 2025, 17:26, ИА Амител
В Барнауле 1 октября 2025 года суд вынес приговор бывшему замглавы Калманского района Виталию Манишину по делу "политеховского" маньяка. За убийство 11 девушек и женщин, совершенные в период с 1989 по 2000 год, он получил 25 лет лишения свободы.
Напомним, Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава.
На допросах Манишин признался еще в десяти убийствах, его жертвами стали: Чодураа Ооржак, Светлана Филипченко, Наталья Бердышева, Юлия Техтиекова, Елена Анисимова, Валентина Михайлюкова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова.
Ранее amic.ru подробно рассказал о деле так называемого "политеховского" маньяка.
00:47:10 02-10-2025
Жаль смертную казнь отменили, по факту он и ее не достоин. Слов нет. Животное.
08:31:30 02-10-2025
Дмитрий (00:47:10 02-10-2025) Жаль смертную казнь отменили, по факту он и ее не достоин. С... Я считаю это слишком для него ! Казнь ....., он должен мучаться и чтобы с ним поступали каждый день так же как он с бедными девчонками. Сам же отец ,а если бы с его дочерью поступили так же .