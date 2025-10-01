Сидел повесив голову. Фоторепортаж с приговора барнаульскому маньяку Виталию Манишину

За убийство 11 девушек и женщин он получил 25 лет лишения свободы

01 октября 2025, 17:26, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле 1 октября 2025 года суд вынес приговор бывшему замглавы Калманского района Виталию Манишину по делу "политеховского" маньяка. За убийство 11 девушек и женщин, совершенные в период с 1989 по 2000 год, он получил 25 лет лишения свободы.

Напомним, Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава.

На допросах Манишин признался еще в десяти убийствах, его жертвами стали: Чодураа Ооржак, Светлана Филипченко, Наталья Бердышева, Юлия Техтиекова, Елена Анисимова, Валентина Михайлюкова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова.

Ранее amic.ru подробно рассказал о деле так называемого "политеховского" маньяка.