"Политеховского" маньяка Виталия Манишина суд отправил за решетку на четверть века
Мужчину признали виновным в убийстве 11 девушек
01 октября 2025, 16:15, ИА Амител
Калманский районный суд 1 октября 2025 года вынес приговор бывшему замглавы Калманского района Виталию Манишину по делу так называемого "политеховского" маньяка. За убийство 11 девушек и женщин, а также за изнасилование большинства из них он получил 25 лет лишения свободы, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.
Манишина осудили по двум статьям: 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Из 25 лет первые семь Манишин проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.
Таким образом, суд вынес тот приговор, который ранее запросил для Виталия Манишина прокурор. При этом пожизненное заключение подсудимому не грозило из-за того, что срок давности преступления уже истек. Подробнее о том, почему срок давности преступления не позволил дать Манишину пожизненное наказание, можно прочитать здесь.
Приговор судья огласила в Железнодорожном районном суде Барнаула, так как здание Калманского районного суда находится на реконструкции. При этом последнее заседание по делу было открытым до СМИ, в отличие от всего процесса, который проходил в закрытом режиме, из-за того что большинство из убитых девушек были несовершеннолетними.
Напомним, Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах Манишин признался еще в десяти убийствах, а именно его жертвами стали Чодураа Ооржак, Светлана Филипченко, Наталья Бердышева, Юлия Техтиекова, Елена Анисимова, Валентина Михайлюкова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.
В мае 2024 года по делу стартовал суд. 9 июля 2025-го закончилось судебное следствие, а 20 августа – прения по делу, на которых прокурор запросил для Виталия Манишина 25 лет лишения свободы. Также 29 сентября 2025 года Манишин выступил с последним словом в суде.
