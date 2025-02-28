Пробки на дорогах Барнаула достигли 7 баллов днем 28 февраля из-за выпавшего снега

Самые крупные скопления машин — в центре и на шоссе Ленточный Бор

28 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле днем 28 февраля / "Яндекс Карты"

Пробки на дорогах Барнаула по состоянию на 15:00 28 февраля достигли 7 баллов из 10, следует из данных "Яндекс Карт".

Самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Строителей в районе ТРЦ Galaxy, в переулке Ядринцева, на улицах Челюскинцев, Гоголя и Партизанской, а также на шоссе Ленточный Бор.

28 февраля в Барнауле выпал снег. Температура составляет -7 градусов.

Из-за обильных осадков дорожники перешли на круглосуточный режим работы с продленной дневной сменой.