В Барнауле в последний день зимы убирают снег 77 единиц техники

Рабочие в том числе наводят порядок на тротуарах

28 февраля 2025, 14:45, ИА Амител

Уборка снега / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 28 февраля сотрудники "Автодорстроя" очищают улицы от снега. Из-за обильных осадков дорожники перешли на круглосуточный режим работы с продленной дневной сменой.

Как сообщили в мэрии, в этих работах днем задействовали 126 дорожных рабочих и 77 единиц техники. Они чистят тротуары от снега, обрабатывают их ото льда, а также вывозят снег с улиц в разных частях города.

Минувшей ночью на дорогах и тротуарах работало 119 машин.

По прогнозу синоптиков, 28 февраля в Барнауле будет -4...-6 градусов. Также ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица.