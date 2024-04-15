Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 15 апреля
Скованы Павловский тракт, Власихинская, поселок Пригородный и другие участки
15 апреля 2024, 08:10, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 15 апреля / 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 15 апреля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улице Власихинской. Помимо этого, заторы зафиксированы на Попова, Энтузиастов, Юрина и Матросова. Непростая ситуация также в поселке Пригородном, в котором оказались скованы сразу несколько улиц.
По прогнозу, сегодня в Барнауле потеплеет до +13 градусов, в первой половине дня небольшой дождь. Также ожидается порывистый ветер.
10:45:14 15-04-2024
А про тоннель под ЖД вокзалом хорошая тема
15:54:11 15-04-2024
Гость (10:45:14 15-04-2024) А про тоннель под ЖД вокзалом хорошая тема... Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами.