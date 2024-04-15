Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 15 апреля

Скованы Павловский тракт, Власихинская, поселок Пригородный и другие участки

15 апреля 2024, 08:10, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 15 апреля / 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 15 апреля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улице Власихинской. Помимо этого, заторы зафиксированы на Попова, Энтузиастов, Юрина и Матросова. Непростая ситуация также в поселке Пригородном, в котором оказались скованы сразу несколько улиц.

По прогнозу, сегодня в Барнауле потеплеет до +13 градусов, в первой половине дня небольшой дождь. Также ожидается порывистый ветер.