"Пробор очень идет". Маргарита Симоньян вышла в эфир в новом парике после химиотерапии

Глава RT продолжает работать над программой "Ч.Т.Д." и делиться с подписчиками этапами лечения

30 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Выпуск "Ч.Т.Д."

Телеведущая Маргарита Симоньян, не прерывая борьбы с тяжелым заболеванием, продолжает выходить в эфир и получает поддержку зрителей. После химиотерапии, приведшей к потере волос, журналистка появилась в новой программе в элегантном черном парике, что вызвало волну теплых откликов в соцсетях.

Этот год стал особенно трудным для Симоньян: после девяти месяцев комы скончался ее супруг Тигран Кеосаян, а вскоре она сообщила о диагностированном раке груди. Несмотря на перенесенную операцию и продолжающееся лечение, телеведущая работает над программой "Ч.Т.Д.", которая заменила в эфире "Международную Пилораму" Кеосаяна.

«Маргарита, Вы прекрасно выглядите, пробор очень идет! Дай Вам Бог здоровья! Вы очень нужны семье, деткам и России!»

«Риточка, вижу изменения, но знайте, моя родная, это пройдет», – пишут пользователи в комментариях.

Сама Симоньян ранее с долей юмора отмечала, что парик у нее "красивый", предупреждая, что все новые выпуски будет записывать в нем.