"Пробор очень идет". Маргарита Симоньян вышла в эфир в новом парике после химиотерапии
Глава RT продолжает работать над программой "Ч.Т.Д." и делиться с подписчиками этапами лечения
30 ноября 2025, 20:00, ИА Амител
Телеведущая Маргарита Симоньян, не прерывая борьбы с тяжелым заболеванием, продолжает выходить в эфир и получает поддержку зрителей. После химиотерапии, приведшей к потере волос, журналистка появилась в новой программе в элегантном черном парике, что вызвало волну теплых откликов в соцсетях.
Этот год стал особенно трудным для Симоньян: после девяти месяцев комы скончался ее супруг Тигран Кеосаян, а вскоре она сообщила о диагностированном раке груди. Несмотря на перенесенную операцию и продолжающееся лечение, телеведущая работает над программой "Ч.Т.Д.", которая заменила в эфире "Международную Пилораму" Кеосаяна.
«Маргарита, Вы прекрасно выглядите, пробор очень идет! Дай Вам Бог здоровья! Вы очень нужны семье, деткам и России!»
«Риточка, вижу изменения, но знайте, моя родная, это пройдет», – пишут пользователи в комментариях.
Сама Симоньян ранее с долей юмора отмечала, что парик у нее "красивый", предупреждая, что все новые выпуски будет записывать в нем.
