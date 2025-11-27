Журналистка рассказала, что лечение отняло у нее много сил

27 ноября 2025, 15:55, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: сообщество Натальи Подольской во "ВКонтакте" / кадр из шоу "Ваша Наташа"

Главред телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян лечится от рака груди. Злокачественную опухоль у журналистки обнаружили в сентябре 2025 года. В этом же месяце она похоронила своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. В своих соцсетях Симоньян рассказала, что из-за химиотерапии у нее остается очень мало сил. Несмотря на это, она продолжает снимать свой документальный проект "ЧТД".

О том, как Маргарита Симоньян борется с раком и есть ли у нее шансы на полное выздоровление, – в материале amic.ru.

1 Что известно о состоянии Маргариты Симоньян? В своем Telegram-канале журналистка рассказала, что химиотерапия отнимает у нее много сил. Однако она отметила, что у медицинской процедуры есть "маленький бонус": «У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», – написала Симоньян. Несмотря на свое самочувствие, главред RT снимает документальный проект "ЧТД", который выходит вместо "Международной пилорамы" ее покойного мужа Тиграна Кеосаяна. В своих соцсетях она написала, что из-за выпадения волос будет записывать новые выпуски в парике: «Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде», – добавила Симоньян.

2 Как Маргарита Симоньян борется с раком? Симоньян лечится в муниципальной больнице. Там она проходит курсы химиотерапии. Со слов журналистки, ей делают процедуры бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Первый сеанс химиотерапии главред RT прошла лишь в 20-х числах октября. Ей предстоит еще много "химий", но сколько именно – пока неизвестно. «Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – добавила журналистка.

3 Правда ли, что опухоль выросла у Симоньян "молниеносно"? Рак у Симоньян обнаружили 1 сентября. Она рассказала, что пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге медики нашли у журналистки рак. Через неделю она рассказала о своем недуге в прямом эфире у Владимира Соловьева. Со слов журналистки, ее болезнь развивалась скоротечно: в ноябре 2024-го Симоньян прошла полный чек-ап, который не выявил никаких угроз для ее здоровья, а летом 2025-го она даже не подозревала о своем заболевании. Сама главред RT считает, что молниеносно "вырастила" себе рак из-за стресса, связанного с комой Тиграна Кеосаяна. «Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян. При этом независимые медики утверждают, что стресс мог быть одной из причин быстрого развития недуга, но не единственной. На его течение могли повлиять многие факторы, среди которых наследственность и болезни.

4 Может ли Маргарита Симоньян полностью вылечиться от рака? О прогнозах на выздоровление журналистки ничего неизвестно, комментариев ее лечащие врачи не дают. Сама Симоньян не один раз подчеркивала, что ее будущее "в руках Господа". Однако независимые эксперты в комментариях СМИ отмечали, что шансы на выздоровление у нее есть. Опухоль у Симоньян диагностировали на начальной стадии, поэтому она может либо выйти в длительную ремиссию, либо вылечиться полностью. Об этом рассказал врач-онколог Басир Бамматов, беседуя с изданием "Вечерняя Москва". «При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – отметил врач.