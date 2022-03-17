«А почему у меня такая сумма?» Барнаульская горэлектросеть ответит на вопросы читателей amic.ru

Барнаульская горэлектросеть ответит на вопросы читателей amic.ru. Прислать их можно сегодня до 17:00 на электронную почту bgs@amic.ru. Все письма будут переадресованы в БГЭС, ответы мы опубликуем в пятницу, 18 марта, на портале amic.ru.

Напомним, в этом году недоумение у многих горожан вызвали изменения в квитанциях за электроэнергию. «А почему у меня такая сумма, если до этого всегда была в разы меньше?», — спрашивали барнаульцы. Как пояснили в компании, многие абоненты получили начисления, превышающие среднемесячные, из-за контрольного снятия показаний, которое БГЭС провела в конце прошлого года. Однако есть и такие потребители, кто получил некорректные суммы из-за проблем при выгрузке данных в платёжные системы, в том числе в систему «Город». В материале «Что делать, если не согласен с суммами в квитанции за свет?» вместе с энергетиками amic.ru дал подробные разъяснения, что делать барнаульцам, которые считают, что начисления горэлектросети за потреблённую электроэнергию в январе ошибочны.

Теперь же специалисты компании готовы ответить на все вопросы наших читателей.