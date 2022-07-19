Интернет стирает расстояния. Сегодня любой яркий блогер из провинции может стать популярным на всю страну. Единственное, что его может остановить — нехватка опыта и технических возможностей. Но для барнаульцев эта проблема скоро будет решена — столицей Алтайского края заинтересовался российский продюсерский центр Insight People. Его представители уже встретились с местными блогерами (и теми, кто только хочет ими стать) и презентовали свои возможности.

Insight People? А что это?

Это крупный федеральный проект, который объединяет уже более 1,1 тысячи блогеров по всей стране. Вот только некоторые из них: DAVA, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Анатолий Цой, Алина Акилова. Insight People не просто собирает блогеров, он формирует мощное профессиональное сообщество по всей стране.

«Развитие блогерства в регионах — важное направление. И у нас много талантливых ребят, у которых нет ресурса, в том числе и комьюнити, которое дало бы поддержку, поделилось опытом. Наша задача — создать такое сообщество. И стереть грань „Москва — регионы“», — рассказала руководитель департамента по работе с блогерами Лидия Рогова.

Руководитель региональной студии в Уфе Ирина Шоцкая (она тоже приехала на встречу с барнаульскими блогерами) добавила важную мысль:

«Не нужно уезжать из региона, чтобы стать популярным. Лучше быть одним из трёх блогеров в своем городе, чем одним из миллиона в Москве».

Презентация Insight People / Фото: amic.ru

Мультистудия

В России открыто уже почти шесть десятков региональных студий (до конца года планируют зайти во все регионы). В Сибири, например, такие есть в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Омске, Томске.

Появиться она может и в Барнауле. И не просто студия, а мультифункциональная площадка, рассказала Лидия Рогова.

Первое — здесь можно снимать видео на профессиональном оборудовании. Под запрос местных блогеров студию могут оснастить ещё и оборудованием для звукозаписи.

Второе — это будет образовательная площадка с онлайн и офлайн форматами: актерское мастерство, техника речи, вокал, съемка, монтаж видео, новые тренды в блогосфере — научат этому и много чему ещё.

Третье — продакшн-мощности: продюсирование, дистрибуция, а также юридическая и бухгалтерская поддержка. Специалисты центра подскажут идею для видео и как его снять, помогут продвинуть клип и найти рекламодателей (так-так-так, вот это уже интересно, но расскажем чуть ниже). А ещё отправят на кастинги, съемки шоу на телевидении.

Четвертое — то самое сообщество. Каждый резидент может быть чем-то полезен. Один умеет делать макияж, второй круто снимать, третий пишет классные сценарии. Они собираются вместе и помогают друг другу.

Всеми «опциями» и студией резиденты центра пользуются бесплатно.

Презентация Insight People / Фото: amic.ru

А на этом можно заработать?

Ещё как. Ирина Шоцкая объяснила простыми словами: в студию приходит перспективный блогер, Insight People даёт ему технические, образовательные и комьюнити-возможности, он становится популярным и медийный, им интересуются рекламодатели.

Но Шоцкая подчеркнула важную мысль: зарабатывает тот, у кого есть интересные идеи, кто готов много работать и постоянно прокачивать свои навыки. Нельзя просто прийти и ждать, пока тебе заплатят. Insight People — это площадка. Большая, крутая и неограниченными возможностями, но твой успех будет зависеть только от тебя.

Презентация Insight People / Фото: amic.ru

Кто может стать резидентом Insight People?

Да кто угодно. Причем не только житель Барнаула, но и любого другого города Алтайского края. Впрочем, если будет далеко и неудобно — всегда можно пользоваться удаленными опциями. То же обучение и продвижение.

Никаких возрастных, половых или социальных ограничений. Снимайте, что нравится: путешествия, готовка, материнство, красота. Главное условие — осознанно хотеть заниматься этой деятельностью. Механика простая: заполняете анкету на сайте (либо очно в студии, когда она будет открыта, о чём мы ещё расскажем дополнительно). И проходите собеседование.

«Мы берём только тех, кто готов работать и развиваться. Быть блогером — это труд, это работа после основной работы или учебы», — подчеркнула Лидия Рогова.

Кстати, с резидентами подписывают настоящий контракт.

«Это очень выгодное, двухстороннее сотрудничество. Insight People даёт возможности и рекламодателей. А ты становишься частью большой команды, помогаешь другим и поддерживаешь развитие центра», — рассказал блогер Саймон.

И подчеркнул: хочешь быть блогером — будь им.

Презентация Insight People / Фото: amic.ru