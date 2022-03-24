В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора

26 марта жители Барнаула смогут принять участие в акции по сбору вторсырья и сдать стекло, бумагу, пластик, железо и многое другое на переработку. Каждую последнюю субботу месяца волонтёры проекта «Мусора. Больше. Нет» помогают барнаульцам избавиться от отходов экологично.

Что можно сдать на переработку?

На переработку в Барнауле можно сдать макулатуру, стекло, железо, пластик (бутылки из-под лимонада, моющих средств, сметаны, пакеты, целлофановые мешочки и даже «пупырку», в которую заворачивают хрупкие вещи), старую одежду, картриджи от фильтров, просроченные лекарства, пластиковые зубные щётки, банковские карты и технику.

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Если вдруг этой весной вы решили расхламиться и не знаете, что делать с одеждой, которую не хотите больше носить, или книгами, которые уже прочитали, — несите их на акцию. Одежду, украшения, книги, предметы интерьера волонтёры МБН передадут в благотворительные фонды «Доброе сердце» и «Добрые вещи» или отправят во фримаркет, где ваши вещи обретут нового владельца. Также через волонтёров можно передать помощь приюту для животных «Бусинка».

Подробнее о том, что принимают на акции, можно узнать в группе МБН во «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

Где будет проходить акция?

Вторсырьё принимают на стационарных и мобильных точках. Разница их в том, что на стационарной точке волонтёры работают несколько часов и подойти можно будет в любое время акции. На мобильные точки машина волонтёров приезжает на 20-30 минут. Стационарная точка в Барнауле в этом месяце будет работать по адресу проспект Ленина, 106г с 12 до 15 часов. Мобильный сбор пройдёт в каждом районе Барнаула. Адреса представлены на этой картинке.

Каждый месяц барнаульцы активно принимают участие в акции по раздельному сбору мусора. Например, в феврале 2022 года 1361 человек принёс на переработку 5048 кг вторсырья.