Продвигаемся дальше: как сейчас рекламировать свой бизнес в интернете

Блокировка Instagram* и Facebook* стала испытанием и для бизнеса, и для рекламодателей. Но малый, средний и локальный бизнес продолжает работать и нуждаться в продвижении. В помощь им amic.ru и digital-агентство Zavod сделали подборку рекламных инструментов, которые можно использовать как альтернативу заблокированным ресурсам.

Маркетплейсы

Маркетплейсы — это большие интернет-магазины, работающие по всей России. Площадка даёт возможность сравнить сразу несколько товаров и выбрать подходящий. Поставщики здесь часто предлагают более выгодную цену и комфортные условия доставки. У маркетов есть свой склад и своя логистика, что облегчает руководителю бизнеса процесс продажи, маркетинговые и рекламные затраты.

Кто целевая аудитория? Мужчины и женщины от 16 до 70 лет; все, у кого есть смартфон и выход в интернет.

Какому бизнесу? Это решение для уже работающих компаний. Маркетплейсы чаще используют как возможность для дальнейшего роста, а не для старта.

Что нужно, чтобы начать? Оформить юрлицо, собрать товар в определённых количествах (у каждой площадки свои требования), оплатить комиссию и расходы за упаковку, хранение и доставку.

Также понадобятся человеческие ресурсы: как минимум один сотрудник, который сможет заполнять карточки товаров и вести учёт остатков, анализировать алгоритмы площадки, разрабатывать маркетинговую стратегию, связываться по всем вопросам с техподдержкой.

Какие перспективы? По исследованию агентства Data Insight, в 2020 году маркетплейсы стали самым быстрорастущим каналом продаж. На рост онлайн-торговли повлияла пандемия: за первые три месяца локдауна более 10 миллионов покупателей начали заказывать товары в интернете. Сегодня площадки станут ещё популярнее, так как активно растёт импортозамещение, люди всё больше и больше из реальных ТЦ уходят в онлайн-покупки.

Многие агентства сейчас запускают обучения по работе с маркетплейсами. Например, в Барнауле digital-агентство Zavod проводит как индивидуальные, так и групповые семинары. Стоимость занятий — от 5 до 50 тысяч рублей. А с единомышленником дешевле! Приходите на групповое обучение с другом и экономьте.

«Одноклассники»

Согласно внутренним данным соцсети, большинству пользователей «Одноклассников» 30-45 лет, а это наиболее платёжеспособная аудитория.

Кто ЦА? Женщины и мужчины от 30 до 80 лет. Демография широкая, но консервативная. Пользователи «Одноклассников» предпочитают простые, знакомые продукты, «проверенные временем».

Какому бизнесу? Любому товарному — бижутерия, одежда и аксессуары, смартфоны и аксессуары для них, косметика и бьюти-товары, товары для дома и кухни, товары для активного отдыха. Также зайдёт образование офлайн (детские развивающие центры), недвижимость, аренда помещений, оказание услуг в сфере ремонта, услуги для бизнеса, изготовление мебели на заказ и другое.

Что нужно, чтобы начать? Зарегистрировать группу в «Одноклассниках», создать интернет-магазин в группе, наполнить контентом и начать продвижение.

Какие перспективы? Соцсеть постоянно обновляется. Уже сейчас для продвижения товаров и услуг доступен таргет как из самих «Одноклассников», так и через платформу «майтаргет». Сейчас «Одноклассники», скорее всего, станут ещё популярнее, так как аудитория заблокированных площадок переходит на альтернативные варианты.

«Яндекс Дзен»

Это сервис «Яндекса», анализирующий предпочтения пользователя и собирающий в одну ленту интересные ему материалы. Сейчас площадка набирает более 20 миллионов посещений в день, а среднее время прочтения статьи на портале — 2 минуты.

В «Дзене» вы можете размещать публикации, находить аудиторию и зарабатывать на рекламе. Для продвижения товаров и услуг есть специальные рекламные инструменты внутри самой площадки.

Кто ЦА? В основном женщины и мужчины от 35 лет. Это популярная площадка читающей, вдумчивой аудитории.

Какому бизнесу? Блогерам и экспертам, брендам, различным услугам и товарам (кроме медицинских услуг и микрофинансовых организаций; под запретом также темы политики, религии и эзотерики).

Что нужно, чтобы начать? Создать свой канал и начать публиковать статьи. В «Дзене» они не ограничены по количеству символов.

Какие перспективы? Площадка активно развивается: в марте 2022 года прирост аудитории составил 20%.

Digital-агентство Zavod проводит индивидуальное обучение ведению и продвижению вашего личного бренда и бизнеса. Стоимость обучения — от 20 тысяч рублей.

Telegram

Здесь можно создать канал для продвижения бизнеса: вы упаковываете контент и доставляете его прямо в мобильный телефон подписчика. Он откроет и прочитает сообщение.

Сейчас в Telegram выгодно развивать клиентское сообщество, продвигать товары и услуги компании. При этом порог вхождения минимален: большинство пользователей едва ли подписано на десять различных каналов, и занять место одного-двух «незамьюченных» всё ещё легко.

Главное преимущество Telegram, объясняющее столь заметный рост трафика, по мнению экспертов, состоит в том, что в этом мессенджере есть площадки с контентом и возможность загружать тяжёлые файлы для дальнейшей работы с ними.

Кто ЦА? Мужчины и женщины 25-45 лет: студенты, менеджеры и специалисты, средний класс с высшим образованием. Telegram остаётся мессенджером креативного класса и интеллигенции, увлекающихся ИТ, наукой и искусством.

Какому бизнесу? Telegram — полезная платформа для продвижения бизнеса любой направленности, который может позиционировать свои товары и услуги в Сети и готов предоставлять подписчикам действительно экспертный контент.

Какие перспективы? С 10 по 14 марта 2022 года аудитория Telegram выросла с 35,7 до 47,3 миллиона человек. Возможно, сейчас — самое время начать.

Что нужно, чтобы начать? Создать канал и последовательно наполнять его экспертным контентом, новостями и выгодными предложениями для подписчиков. Скорее всего, понадобится и профессиональная раскрутка канала.

Заказать ведение группы в Telegram вы можете в диджитал-агентстве Zavod. Стоимость — от 20 000 рублей/месяц.

«ВКонтакте»

С помощью ведения группы и запуска таргетированной рекламы во «ВКонтакте» можно не только привлекать новых подписчиков в сообщество, но и клиентов на сайты интернет-магазинов, где он может оставить заявку или купить продукт.

Кто ЦА? Парни и девушки 14-17 лет, а также мужчины и женщины 18-35 лет. В основном — нынешние или «вчерашние» школьники и студенты, молодые специалисты.

Какому бизнесу? Продвижение с помощью таргетинга ВК хорошо зайдёт на популярные, массовые товары и услуги, местным кафе, ресторанам и фитнес-клубам, разработчикам игр и мобильных приложений. Также здесь можно привлекать пользователей на мероприятия и рекламировать различные инфопродукты, семинары и конференции.

Что нужно, чтобы начать? Начать размещение можно, пополнив счёт всего на 500 рублей или более. Однако запустить рекламную кампанию можно и с бюджетом 100 рублей.

Чем больше выделенный рекламный бюджет, тем больше аудитории вы сможете охватить и тем больше отдачи получить. Заказать ведение группы в ВК вы можете в диджитал-агентстве Zavod. Стоимость — от 20 000 рублей/месяц, Ведение таргетированной рекламы — 15 000 рублей/месяц + плюс бюджет на площадку.

Какие перспективы? По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций. В интересах исследования было проанализировано более 3,3 млрд публикаций соцмедиа за период с 1 февраля по 10 марта 2022 года.

Дневная аудитория «ВКонтакте» в России выросла на 8,7% — на 4 млн. Теперь этой соцсетью пользуются более 50 млн человек в день — это новый рекорд по дневной аудитории в России.

Контекстная реклама в «Яндексе»

Контекстная реклама — это вид интернет-рекламы, которая показывается в зависимости от поискового запроса пользователя к поисковой машине «Яндекс» или в зависимости от смысла конкретной веб-страницы.

Контекстная реклама бывает трёх типов:

Поисковая. Появляется, когда вы вводите запрос в поисковик. Это релевантные результаты с пометкой «Реклама». Тематическая. Находится на страницах сайтов. Вы заходите в онлайн-магазин тренажёров, у вас высвечивается реклама фитнес-зала. Поведенческая. Искали коврик для ванной? Отлично, теперь коврики будут преследовать вас на всех сайтах.

Кто ЦА? Контекстная реклама подходит для продвижения товаров и услуг, для которых нельзя составить чёткий портрет целевого клиента. Люди должны интересоваться вашими товарами или услугами.

Какому бизнесу? Всем, кому нужны переходы на сайт, где пользователи могут ознакомиться с ассортиментом или сразу приобрести товары и услуги.

Что нужно, чтобы начать? Сайт, на который будут переходить пользователи, сами объявления, картинки и настройка веб-аналитики.

Какие перспективы? «Яндекс.Директ» — развивающаяся система. Только в 2021 году в ней появились новая стратегия, автоматический «мастер кампаний» и показ объявлений по близости ключевого слова к запросу. Плюс в его пользу играет расширение интернета, подорожание офлайн-рекламы, а также то, что рекламные сети становятся умнее.