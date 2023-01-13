12-летняя девочка потерялась на железной дороге в Новосибирской области
Ребёнка спас машинист
13 января 2023, 12:17, ИА Амител
В Новосибирской области 12-летняя девочка потерялась на железной дороге, но была спасена машинистом, сообщили на странице Западно-Сибирской железной дороги во "ВКонтакте".
Школьница села не на ту электричку и уехала в обратную от дома сторону, но успела сообщить маме, что вышла на неизвестной ей остановочной платформе, где нет вокзала. После этого телефон на морозе у ребёнка разрядился.
В темноте на путях девочку увидел машинист Дмитрий Перепёлкин, который выполнял вечерний рейс Изынский – Новосибирск-Главный. Он остановил поезд и за девочкой отправился его помощник Ярослав Клементьев.
"Ребёнка посадили в вагон, отогрели, напоили горячим чаем, зарядили телефон, связались с родителями. На станции Инская школьницу передали сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.
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