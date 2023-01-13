12-летняя девочка потерялась на железной дороге в Новосибирской области

Ребёнка спас машинист

13 января 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области 12-летняя девочка потерялась на железной дороге, но была спасена машинистом, сообщили на странице Западно-Сибирской железной дороги во "ВКонтакте".

Школьница села не на ту электричку и уехала в обратную от дома сторону, но успела сообщить маме, что вышла на неизвестной ей остановочной платформе, где нет вокзала. После этого телефон на морозе у ребёнка разрядился.

В темноте на путях девочку увидел машинист Дмитрий Перепёлкин, который выполнял вечерний рейс Изынский – Новосибирск-Главный. Он остановил поезд и за девочкой отправился его помощник Ярослав Клементьев.