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12-летняя девочка потерялась на железной дороге в Новосибирской области

Ребёнка спас машинист

13 января 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Новосибирской области 12-летняя девочка потерялась на железной дороге, но была спасена машинистом, сообщили на странице Западно-Сибирской железной дороги во "ВКонтакте".

Школьница села не на ту электричку и уехала в обратную от дома сторону, но успела сообщить маме, что вышла на неизвестной ей остановочной платформе, где нет вокзала. После этого телефон на морозе у ребёнка разрядился.

В темноте на путях девочку увидел машинист Дмитрий Перепёлкин, который выполнял вечерний рейс Изынский – Новосибирск-Главный. Он остановил поезд и за девочкой отправился его помощник Ярослав Клементьев. 

"Ребёнка посадили в вагон, отогрели, напоили горячим чаем, зарядили телефон, связались с родителями. На станции Инская школьницу передали сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.

 

Комментарии 4

  • Уважуха машинисту!!!!!!!!!!!!!!!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • очень хорошо, что всё так сложилось!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • мой страшный сон детства
    13 января, Гость   Ответить
  • Мужики железнодорожники реально молодцы!
    13 января, Гость   Ответить
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