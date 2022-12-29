В Сибири военные курсанты спасли троих парней, провалившихся под лёд

Они отметили, что «бояться было некогда», поэтому бросились на помощь

29 декабря 2022, 18:12, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru

Военные курсанты рассказали, как спасли троих парней, провалившихся под лёд в селе Каменка, где погиб 17-летний местный житель, пишет «КП-Новосибирск».

Напомним, трагедия произошла ночью 3 ноября — подросток вместе с другом провалился под лёд, их кинулись спасать, один из друзей погиб.

Как оказалось, жертв могло быть больше. Как рассказывали очевидцы, на помощь пришли ещё люди, и теперь стало известно, кто именно помогал. Это были два курсанта НВВКУ — 21-летний Вячеслав Логуткин и Владимир Иванов. 2 ноября они были в увольнении, приехали к друзьям в Каменку и, когда возвращались обратно, заметили у дамбы столпотворение.

«Стояли люди, реанимация и была полная тишина. Мы вышли из машины и увидели, что в воде находятся двое парней, а третий лежал на льду и пытался достать их. К нам подошел водитель „скорой“ и спросил, есть ли у нас буксировочный трос. Мы его достали и кинулись спасать ребят», — рассказал Вячеслав.

Владимир вместе с тросом пополз по льду к лежащему на нём человеку. В этот момент один из парней в воде начал захлёбываться и топить другого, счёт шёл на минуты. Всех вытянули при помощи троса.