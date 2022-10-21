Женщина насмерть сбила девочку-подростка в Барнауле

В Барнауле женщина насмерть сбила девочку-подростка, сообщили в ОГИБДД города.

Происшествие случилось 20 октября в 22:35 в районе дома № 297 по Павловскому тракту.

58-летняя автомобилистка на Mitsubishi Carisma наехала на 17-летнюю девушку-пешехода, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи.

Ранее водитель мусоровоза сбил пенсионера в Бийске. Раненого мужчину госпитализировали.