Женщина насмерть сбила девочку-подростка в Барнауле
Происшествие случилось на Павловском тракте
21 октября 2022, 10:15, Никита Черников
В Барнауле женщина насмерть сбила девочку-подростка, сообщили в ОГИБДД города.
Происшествие случилось 20 октября в 22:35 в районе дома № 297 по Павловскому тракту.
58-летняя автомобилистка на Mitsubishi Carisma наехала на 17-летнюю девушку-пешехода, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи.
Ранее водитель мусоровоза сбил пенсионера в Бийске. Раненого мужчину госпитализировали.
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