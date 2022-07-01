«Алтайские авиалинии» задолжали сотрудникам 3,5 млн рублей заработной платы

Барнаульская транспортная прокуратура обязала «Алтайские авиалинии» устранить задолженность по заработной плате. Как рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, авиапредприятие задолжало 3,5 млн рублей 80 сотрудникам.

В ходе проверки выяснилось, что в апреле 2022 года компания не смогла выплатить зарплату сотрудникам из-за финансовой нестабильности. В адрес руководства предприятия было внесено представление о погашении задолженности, деньги уже выплачены.

Кроме того, в адрес руководителя авиапредприятия возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений»), сообщает пресс-служба организации.