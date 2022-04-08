Алтайские следователи раскрыли подробности дела по «Бирюзовой Катуни»

В Следственном комитете по Алтайскому краю раскрыли подробности разбирательства, связанного с турзоной «Бирюзовая Катунь». В пресс-службе ведомства подтвердили, что по результатам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

По предварительным данным следствия, в 2015-2017 годах должностные лица Госинспекции Алтайского края выдали заключение о соответствии построенных и реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации на территории «Бирюзовой Катуни». На самом же деле работы были выполнены с нарушениями.

«Из-за нарушений подрядчика при строительстве объекты не могут ввести в эксплуатацию вплоть до настоящего времени, а для её осуществления требуется проведение дополнительных ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ общей стоимостью около 67 млн рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных лиц. Расследование продолжается.

Напомним, об уголовном деле, возбуждённом против двух должностных лиц, в прошлом работавших в управляющей компании ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», ранее рассказал прокурор Алтайского края Антон Герман. Отмечалось, что, помимо уголовного дела о превышении должностных полномочий, вторым эпизодом могут стать действия одного из подрядчиков. Решение о возбуждении уголовного дела по этому материалу будет принято по результатам экспертизы.