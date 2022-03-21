Автомобиль перевернулся после ДТП в Алтайском крае

Легковая машина перевернулась после ДТП на повороте на село Зарница под Рубцовском. Как сообщает очевидец в паблике «В курсе 22», в аварии никто не пострадал.

Автомобилист предупредил, что на трассе плохие дорожные условия — из-за гололёда дорога очень скользкая.

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Происшествия Появилась видеозапись момента смертельного ДТП с такси на Павловском тракте

Напомним, 18 марта в Барнауле произошло массовое ДТП с участием такси. В результате аварии пассажиры машины — женщина и семилетний ребёнок — погибли на месте происшествия, ребёнок 2017 года рождения получил телесные повреждения, госпитализирован.