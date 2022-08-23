Брат с сестрой и племянником до смерти избили сожителя родственницы под Барнаулом

В Барнауле передали в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, а также о незаконном проникновении в жилище. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, на скамье подсудимых окажутся 43-летний местный житель, его 41-летняя сестра и 17-летний племянник.

По версии следствия, в июле 2021 года мужчина узнал от своей матери, что его сестра длительное время выпивает со своим сожителем. Он решил разобраться с пьянками и, взяв с собой другую сестру, племянника и биту в качестве оружия, отправился в Павловский район к родственнице.

До места они добрались на такси, после чего напали на 45-летнего мужчину, который не оказывал им никакого сопротивления. Подросток с дядей наносили удары руками и битой по голове и телу сожителя, который от полученных травм умер.

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После этого обвиняемые отправились домой, но по пути попросили такси остановить у дома их знакомой. «Мстители» взломали замок и незаконно проникли в дом, где избили сожителя подруги, а затем ушли.

Никто из фигурантов дела вину не признал, все они отказались давать показания. Несмотря на это, следователи собрали достаточные доказательства, дело передали в суд.