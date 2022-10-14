Бывшего депутата Дмитрия Носова подозревают в избиении сотрудника гостиницы на Бали

Призёра Олимпийских игр по дзюдо и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Носова обвинили в избиении сотрудника гостиницы на Бали. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл в августе. Носов пришёл на территорию отеля и избил сотрудника ресепшена из-за того, что тот, по указанию совладельца, отказался открывать ему сейф.

Отмечается, что у Носова были проблемы с бизнесом, из которого хотел выйти один из совладельцев.

«Договорились, что он закончит ремонт гостиницы на свои кровные, а оставшиеся двое их ему потом вернут. Носов, со слов одного из совладельцев, недоплатил 23к долларов», — пишет телеграм-канал.

После избиения сотрудника в Индонезии его объявили в розыск, но экс-депутат успел уехать.