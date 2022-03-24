Человек пострадал в массовом ДТП с троллейбусом в Барнауле
27-летний водитель за рулём Kia Rio столкнулся с Toyota, а после выехал на встречную полосу, где врезался в троллейбус
24 марта 2022, 21:59
На проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием троллейбуса и двух иномарок. Как сообщает «Инцидент Барнаул», в результате аварии травмы получил 27-летний водитель Kia Rio.
Предварительно установлено, что мужчина за рулём Kia в пути следования допустил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum под управлением водителя 47-летней женщины, после чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезался в троллейбус маршрута № 1 под управлением 63-летней женщины.
В результате пострадавшего в аварии мужчину госпитализировали.
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