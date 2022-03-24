Человек пострадал в массовом ДТП с троллейбусом в Барнауле

На проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием троллейбуса и двух иномарок. Как сообщает «Инцидент Барнаул», в результате аварии травмы получил 27-летний водитель Kia Rio.

Предварительно установлено, что мужчина за рулём Kia в пути следования допустил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum под управлением водителя 47-летней женщины, после чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезался в троллейбус маршрута № 1 под управлением 63-летней женщины.

В результате пострадавшего в аварии мужчину госпитализировали.