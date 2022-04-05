Дело о похищении 12-летней девочки под Бийском передано в суд

Прокуратура Алтайского края направила в суд дело в отношении 40-летнего жителя Бийского района. Его обвиняют в похищении 12-летней девочки.

Инцидент произошёл в июле 2021 года. Мужчина увидел, что девочка едет на велосипеде, догнал её и засунул в мешок. В прицепе похититель довёз ребёнка до своего дома и удерживал в подвале.

Для того чтобы отвести от себя подозрения, мужчина инсценировал утопление девочки. На берегу реки он оставил её личные вещи и телефон, а самого ребёнка продолжал удерживать.

«К поискам ребёнка были привлечены значительные силы и средства правоохранительных органов, поисковых организаций, волонтёров, добровольцев и журналистов», — сказано в сообщении прокуратуры.

История получила широкое распространение в СМИ, после чего похититель отпустил девочку. Позднее его задержали в Республике Алтай.

Прокурором уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.