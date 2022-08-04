Девять детей утонули в Алтайском крае с начала купального сезона

С начала купального сезона 2022 года в Алтайском крае утонули девять несовершеннолетних, сообщили в региональном управлении СК.

Отмечается, что в регионе возросло число случаев утопления детей, и в связи с этим правоохранители призывают соблюдать правила пребывания на воде.

«Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоём. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребёнка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью», — говорится в сообщении.

«Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей, и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха — залог безопасности вашего ребёнка», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 1 августа на реке Бии в Бийске утонули две девочки — 13 и 9 лет. Возбуждено уголовное дело.