Два автомобиля столкнулись на трассе Барнаул — Павловск
Один из участников аварии оказался в кювете
27 июня 2022, 09:15, Никита Черников
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Барнаул — Павловск в Алтайском крае, сообщает «Инцидент Барнаул».
Согласно опубликованным кадрам, обе машины — Toyota Chaser и Volkswagen Polo — получили серьёзные вмятины. Последнее авто при этом оказалось в кювете.
Фото: «Инцидент Барнаул»
На месте работали сотрудники ДПС. О пострадавших и причинах аварии не сообщается.
Напомним, 26 июня в Барнауле водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста.
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