Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Барнаул — Павловск в Алтайском крае, сообщает «Инцидент Барнаул».

Согласно опубликованным кадрам, обе машины — Toyota Chaser и Volkswagen Polo — получили серьёзные вмятины. Последнее авто при этом оказалось в кювете.

Фото: «Инцидент Барнаул»

На месте работали сотрудники ДПС. О пострадавших и причинах аварии не сообщается.

Напомним, 26 июня в Барнауле водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста.