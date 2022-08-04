Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае

В Республике Алтай два человека пострадали при опрокидывании иномарки, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась 3 августа около 16:00 на 52-м километре трассы Кош-Агач — Беляши.

36-летняя жительница Чемальского района ехала на автомобиле ТагАЗ Tager в сторону села Беляши, но по пути не справилась с управлением и съехала с дороги, где машина перевернулась.

«В результате ДТП в травматологическое отделение Кош-Агачской районной больницы с различными травмами были госпитализированы 35-летняя и 41-летний пассажиры автомобиля, жители Новосибирской области. Водитель трезвая», — говорится в сообщении.

В отношении автомобилистки вынесли определение о возбуждении административного дела и административного расследования по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).