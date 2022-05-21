Два человека пострадали при столкновении двух грузовиков в Алтайском крае

Два грузовика столкнулись на трассе Барнаул — Новосибирск в новоалтайском микрорайоне Токарево, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации регионального управления ГИБДД, 58-летний водитель Scania ехал в сторону Барнаула и врезался в стоящий на обочине по ходу движения ЗИЛ, за рулём которого был 64-летний мужчина.

«В результате ДТП водители транспортных средств получили различные травмы, оказана медицинская помощь, госпитализированы», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая на Змеиногорском тракте в Барнауле случилась смертельная авария. Пьяный водитель BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda, пассажирка которого от удара скончалась на месте.