Движение трамваев встало из-за ДТП на улице Попова в Барнауле
Один из участников аварии скрылся
1 августа 2022, 10:55, Никита Черников
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Барнауле на пересечении улиц Попова и Взлётной утром 1 августа, сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком».
Там отметили, что один из участников ДТП скрылся.
Из-за аварии формируется пробка, также затрудняется движение трамваев. О пострадавших и других обстоятельствах инцидента информации пока нет.
Фото: «Страховой Аварком»
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