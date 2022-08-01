Движение трамваев встало из-за ДТП на улице Попова в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Барнауле на пересечении улиц Попова и Взлётной утром 1 августа, сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком».

Там отметили, что один из участников ДТП скрылся.

Из-за аварии формируется пробка, также затрудняется движение трамваев. О пострадавших и других обстоятельствах инцидента информации пока нет.

Фото: «Страховой Аварком»